أسعار المستهلك ترتفع خلال أكتوبر

الدوحة - الراية: ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر بنسبة 0.07% لشهر أكتوبر 2018، مقارنة بالشهر السابق له، بينما سجل انخفاضا سنويا نسبته 0.25% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017.

وأشار البيان الذي أصدره جهاز التخطيط والاحصاء أمس إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك شهد ارتفاعاً في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعتي التبغ والتعليم، حيث ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.09%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.76%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.62%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.52%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.17%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%.

أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.58%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 0.43%، ومجموعة النقل بنسبة 0.07%، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك.

وبحسب بيان جهاز التخطيط، وبمقارنة شهر أكتوبر2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.25% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.15%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.97%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.30%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.18%.

أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 9.73%، ومجموعة النقل بنسبة 5.90%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.38%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.04%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.77%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ.

وكان لمجموعة النقل أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر أكتوبر2018، حيث ساهمت بنسبة 390.0% في عكس اتجاه معدل التغير السنوي، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 270.12% مع اتجاه المعدل السنوي.

وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.22% مقارنة مع الشهر السابق ( سبتمبر2018)، وبنسبة 0.53% بالمقارنة مع شهر أكتوبر2017.