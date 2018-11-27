قطر جاذبة للاستثمارات الأجنبية

الدوحة -الراية: استعرضت العروض التقديمية التي قدمت خلال فعاليات النسخة السادسة من منتدى التنمية الاقتصادية العالمية، الذي أقيم أمس بفندق شيراتون الدوحة، جهود دولة قطر نحو تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار والتسهيلات التي تقدم لرؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة لاستعراض جهود عدد من الجهات القائمة على الأعمال والاستثمار.

حيث استعرض عرضاً تقديمياً من وزارة التجارة والصناعة حول مناخ الأعمال في دولة قطر وتسليط الضوء على أبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين وخدمات الوزارة في هذا الصدد، وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، فضلاً عن التوجه نحو تطوير بنى تحتية تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وكذلك على الموقع الجغرافيّ الإستراتيجي للدولة الذي عزّز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار ومنفذٍ سهلٍ للعديد من الأسواق العالمية.

كما تم التطرق إلى البنية التشريعية لتنظيم الاستثمار، ومن بينها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمئة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وقدم السيد حمد المهندي مدير إدارة التطوير في شركة المناطق الحرة - مناطق عرضاً عن الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة، حيث قال إن مناطق تسعى لأن تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات، واستعرض عدداً من الخدمات التي تقدمها الشركة إما بالدعم أو المشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية.

واستعرض السيد محمد الملا من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، استعدادات اللجنة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وعرض جهود اللجنة لتنفيذ مشاريع الاستادات التي ستحتضن أول مونديال لكرة القدم في المنطقة، والتي تراعي أعلى معايير الاستدامة والجودة.

وتضمن اللقاء عروضاً من كل من سعادة السيد كاملين بولسينا وزير التخطيط والاستثمار بجمهورية لاوس تناول فيه دور بلاده في مبادرة الحزام والطريق، والسيد دورمان بوديل رئيس المقاطعة الثالثة بالنيبال، تحدث فيه عن كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية بين قطر والنيبال، بينما ذكر السيد محمد أصف نور من باكستان الفرص الاستثمارية التي توفرها مبادرة الحزام والطريق لكل من قطر وباكستان، وتطرق الخبير والأستاذ الشرفي بجامعة أيرزونا السيد وي تك تساوي إلى كيفية بناء الاقتصاد الرقمي.