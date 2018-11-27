ميناء حمد يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا

كتب - أكرم الكراد:

استقبل ميناء حمد وفداً من رجال الأعمال الفرنسيين، صباح أمس، وذلك للاطلاع على مرافق الميناء، ومراحل تطويره، وبهدف بحث فرص الاستثمار وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموانئ، وتعميق العلاقات التجارية في إطار زيارة قام بها الوفد لدولة قطر، وكان في استقبال الوفد بميناء حمد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لـ»مواني قطر»، والكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، وعدد من المسؤولين بالشركة.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن سير العمل في المراحل المتبقية والخطط المستقبلية التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات والاتصالات الرامية لتعزيز مكانة ميناء حمد وتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي حيوي في المنطقة، واطلع على مرافق الميناء الحديثة، والتجهيزات والخدمات التي يشتمل عليها، وغيرها من الإمكانيات التي يتميز بها الميناء الذي يعد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، حيث يحتوي الميناء على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعابية تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً، وكذلك محطة لاستقبال الثروة الحيوانية، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.

ويعد ميناء حمد في هذا السياق أهم وأكبر الموانئ في المنطقة والعالم، خاصة أن ميناء حمد يمتد على مساحة 28.5 كم2، ويبلغ طول حوضه 4 كم، وبعرض 700 متر، وعمق 17 متراً، وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادراً على استقبال أكبر السفن في العالم، فضلاً عن قدرته الاستيعابية التي تصل إلى 7.5 مليون حاوية نمطية سنوياً عند اكتمال كافة مراحله، ما يجعله أحد أضخم الموانئ في الشرق الأوسط بفضل قدراته اللوجستية الحديثة والضخمة.