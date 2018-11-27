انطلاق المنتدى العالمي للتدريب على الطيران 10 ديسمبر

الدوحة - الراية: تنظم كلية قطر لعلوم الطيران بالتعاون مع المنظمة العالمية للطيران المدنــي « الإيكاو» المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر بلاس في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل لأول مرة في قطر وفي الشرق الأوسط، تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات.

وأعرب سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته باستضافة الدوحة لهذا الحدث الهام، مشيراً إلى أن استضافة كلية قطر لعلوم الطيران للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران ستساهم في دعم رؤيتها الإستراتيجية الخاصة بتطوير العنصر البشري لهذا القطاع الحيوي في دولة قطر.

وأشار إلى أن المنتدى سوف يشهد حضوراً مميزاً للخبراء الدوليين في مجال الطيران بالإضافة إلى تسليطه الضوء على أفضل الممارسات التدريبية التي يمكن للكلية الاستعانة بها لدعم قطاع الطيران في الدولة بما يسهم في تطويره والنهوض به، كما أن المناخ الثقافي العالمي الذي سيوفره عقد المنتدى للدول الأعضاء للمنظمة العالمية للطيران المدني سيعمل بدوره على زيادة معرفتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مجال النقل الجوي العالمي.

وأكد سعادته التزام وزارة المواصلات والاتصالات بمبادرة « لن نتخلى عن أي دولة»، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لمنظمة الإيكاو، وذلك لمساعدة دول العالم في تطبيق معاييرها العالمية الخاصة في الطيران المدني والممارسات الموصى بها بما في ذلك مجال التدريب على الطيران.

كما نوّه سعادته بالدور الذي تلعبه كلية قطر لعلوم الطيران التي تخدم قطاع الطيران في دولة قطر وتقدم مجموعة كبيرة من تخصصات الطيران وتحظى بالاعتماد والاعتراف شأنها في ذلك شأن الجامعات الأكاديمية والمؤسسات التدريبية العالمية

حدث عالمي

أشاد الشيخ جبر بن حمد آل ثاني، مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران باستضافة الكلية لهذا الحدث العالمي والذي سيحظى بالاهتمام محلياً ودولياً وسيمنح الكلية اعترافاً بأهميتها ومكانة تنافسية قل أن تحظى بها نظيراتها من المؤسسات ذات العلاقة في الدول النامية.

وقال إن المنتدى يأتي متماشياً مع مهمة كلية قطر لعلوم الطيران بتنمية وتطوير رأس المال البشري في قطاع النقل الجوي في دولة قطر ودول الإقليم، مؤكداً أن المنتدى سيعمل على تبادل والتقاء الآراء والمعلومات ضمن حدث شيق يعمل على تحفيز قدرات الفكر والإبداع في مجال التدريب على الطيران. لافتاً إلى أن دور الكلية الإستراتيجي يؤهلها لتلعب دوراً استراتيجياً، خصوصاً في دعم قطاع صناعة الطيران في دولة قطر إذ إنها تحظى بالاعترافات من منظمات الطيران العالمية وتعمل بإشراف هيئة الطيران المدني التي تعمل تحت مظلة المنظمة العالمية للطيران المدني « الإيكاو» وترتبط باتفاقيات عالمية ومذكرات تفاهم مما يمنحها سمعة أكاديمية وثقلاً معرفياً» بين دول العالم. كما أوضح أن عقد المنتدى سيكون واحداً من أبرز مكتسبات العولمة التي يزخر بها عالمنا في الوقت الحالي والذي يقوم على توحيد ودمج الثقافات والعلوم والبرامج.

الشراكات الجديدة

هذا وتأتي أهمية عقد المنتدى الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر بلاس كونه سيعمل على إتاحة الفرصة لالتقاء ومشاركة جميع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكاو إضافة إلى الهيئات والمؤسسات والوكالات التدريبية العالمية وفي هذا التجمع العالمي سيتم بحث آفاق وفرص الشراكات الجديدة بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأولويات الخاصة بتعزيز القدرات الرئيسية للتدريب على الطيران في الأمدين القريب والبعيد.

إن قطاع الطيران العالمي يشهد طفرة وتقدماً هائلاً لم يسبق لهما مثيل مما يعزز من أهمية الدعوة لعقد المؤتمرات والمنتديات خصوصاً في ظل التنافس الكبير في سوق صناعة الطيران العالمي والذي تعتمد استمراريته على قاعدتي العرض والطلب.

إن شعار المنتدى لهذا العام سيحمل « جمع المعلومات الخاصة بمجال التدريب على الطيران» وموضوعه يعالج ويهتم بوفرة المعلومات التي ينبغي أن يتم تنظيمها وإدارتها من أجل إيجاد معلومات مفيدة لإتخاذ القرارات المناسبة أو إيجاد الحلول المثلى لممارسة صنع القرار الفعال بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات الجهات العاملة في هذا القطاع.

وسيشهد المنتدى حضور ومشاركة عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة وممثلي الجامعات العريقة بالإضافة إلى مراكز التدريب المتخصصة في هذا القطاع المتقدم مثل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ومجلس المطارات الدولي ( ACI) كما سوف يستقبل المنتدى كوكبه من كبار الشخصيات والمديرين رفيعي المستوى بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الذين يعملون في هذا القطاع.