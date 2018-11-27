قطر للتنمية يرسخ ريادة الأعمال لدى طلاب المدارس

الدوحة -الراية: نظم بنك قطر للتنمية معرض رائد الأعمال الصغير في مجمع الدوحة فستيفال سيتي خلال الشهر الجاري، بهدف تعريف رواد الجيل القادم من رواد الأعمال على الأساليب النموذجية لتنمية المشاريع.

ويعكس تنظيم المعرض حرص البنك على رعاية ريادة الأعمال وترسيخ مفهومها لدى طلاب المدارس الذين سيصبحون قادة القطاع الاقتصادي في المستقبل سيما بعد الإطلاق الناجح لبرنامج «رائد الأعمال الصغير»، بالتعاون مع النادي العلمي القطري.

وقال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية إن معرض رائد الأعمال الصغير يتماشى مع رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة إلى توفير منصة مناسبة للطلاب الموهوبين، الذين يقدمون أفكارا وابتكارات تتجاوز التوقعات، مشيرا إلى أن المعرض ساهم في إبراز إمكانات الطلاب الكامنة وقدرتهم على النمو. مشيرا إلى إن مثل هذه الفعاليات تساهم في صقل مهارات الشباب وتمنحهم فرصة التواصل مع الخبراء في مختلف المجالات التجارية، بما يمكنهم من فهم حركة السوق المتغيرة.

وأضاف: إن هذه المبادرة تؤكد على الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في مجال دعم المشاريع الناشئة وتحفيزها للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها.

واستطاع برنامج «رائد الأعمال الصغير» تحقيق هدفه من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة، حيث تمكن الطلاب من تقديم ابتكاراتهم وإبداعاتهم في بيئة أعمال تتميز بالحيوية والمنافسة. ومن ضمن فعاليات البرنامج، جرى عقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة «رائد الأعمال الصغير» من أجل تشجيعهم على عرض أفكارهم ومشاريعهم، وكذلك إتاحة الفرصة والأولوية لهم لعرض وبيع منتجاتهم عبر المتجر الإلكتروني MATAJERCOM، علاوة على عرض منتجاتهم خلال المعرض.

وقد استهدف برنامج «رائد الأعمال الصغير» الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12-16 سنة (طلاب الصف السادس إلى التاسع) في المدارس المحلية المستقلة والخاصة في قطر، وكذلك من منتسبي النادي العلمي القطري.