قطــر فـــي قائمـــة الــدول الأكــثر أمنـــاً بالعـــالم

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام أن دولة قطر تتبوأ مكانة متميزة في قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم، ونجاحاتها التنموية هي انعكاس طبيعي لحالة الاستقرار والأمن والسلام الذي تعيشه بالرغم من كل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك في حديث شامل لسعادة مدير عام الأمن العام، لوكالة الأنباء القطرية /‏قنا/‏ تطرق فيه إلى الكثير من الأمور والمسائل المتعلقة بجهود وزارة الداخلية ونجاحاتها في المجال الأمني والخدمي، واستعداداتها للاستحقاقات المقبلة ومنها تأمين بطولة كأس العالم 2022. وقال سعادة مدير الأمن العام “إن عوامل النجاح والتطور الذي تشهده دولة قطر على صعيد الخدمات المختلفة وبرامج التنمية وغيرها، هي انعكاس طبيعي لحالة النجاح الأمني، في خضم ما تشهده المنطقة من صراعات وهجمات إرهابية، وهذا مؤشر يدل على قوة البنية الأمنية في دولة قطر، وهو ما أكدت عليه المؤشرات الدولية في حيادية تامة، حيث تبوأت الدولة مكانة متقدمة بين دول العالم”. وأضاف”تجيء هذه النجاحات على الرغم من الحصار الجائر المفروض على الدولة التي ضربت أمثلة رائعة في الثبات والصمود، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بحنكة واقتدار، والسير قدماً في طريق تحقيق الأهداف والغايات بعزيمة وإصرار”.

أكد سعادته أن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله تعالى”، ثم المتابعة الدقيقة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جعلت من دولة قطر في صدارة دول المنطقة في السلام والأمان والاستقرار. وأوضح في هذا السياق أن دولة قطر تبوأت خلال عامي (2016 و2017) المرتبة الأولى خليجياً وعربياً و30 عالمياً من 163 دولة بمؤشر السلام العالمي، وذلك نسبة لتمتعها بمستوى عالٍ من الأمن والأمان، فضلاً عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم بها، خصوصاً جرائم القتل والعنف، وانخفاض عدد السجناء (مرتكبي الجرائم)، وخلوّ المجتمع القطري من الإرهاب، فضلاً عن استقرار الأوضاع السياسية. وفي مؤشر التنافسية العالمية، قال سعادته إن دولة قطر احتلت خلال الفترة من (2014 2017) المركز الأول عالمياً بمؤشر الدول الأقل من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، كما أحرزت كذلك المركز السادس عالمياً بمؤشر مكافحة الجريمة المنظمة، هذا بجانب احتلالها المركز التاسع عالمياً بمؤشر رضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من قبل جهاز الشرطة. ولفت إلى أن هذه المؤشرات تؤكد حجم الجهد المبذول في مجال حفظ السلم والأمن على النطاق المحلي والخارجي، كما تدحض الشبهات التي حاولت دول الحصار اللعب على وترها باستمرار، وتفند مزاعمها وافتراءاتها التي ترددها بأن قطر داعمة للإرهاب. وأكد أن دولة قطر في ضوء هذه الإنجازات، استطاعت التصدي لكل المحاولات الخبيثة لدول الحصار للنيل من أمنها، وسلب قرارها وسيادتها، وجعلها تابعة، عبر دعاوى باطلة بشهادة المجتمع الدولي.. وقال “سعت دول الحصار لتشويه صورة قطر عبر دعاوى الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، كما حاولت هذه الدول إضعاف الدولة سواء بالحصار الاقتصادي أو غيره، لكنها مُنِيَت بفشل ذريع وظلت قطر قوية شامخة في أمنها واقتصادها وسيادتها ودبلوماسيتها وحضورها الدولي”. ولفت سعادته إلى موقف قطر الواضح والثابت منذ بداية الأزمة، والذي أكد على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة بشرط عدم المساس بسيادة الدولة أو التدخل في شؤونها الداخلية. ووجه سعادته في هذا السياق، الشكر والعرفان لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، على ما قام به من جهود لاحتواء الأزمة.. كما ثمن سعادته أدوار جميع الدول الشقيقة والصديقة التي سعت لحلها من خلال دعم الوساطة الكويتية.. مجدداً التأكيد على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا بالحوار. ونوه بنجاح الدولة في إدارة الأزمة والتغلب على تداعياتها بحنكة ووعي ودراية.. وقال “تمكنت الدولة وفق خطط مدروسة من مواجهة تحديات الحصار وإفشاله، بتقوية الجبهة الداخلية وتفجير الطاقات الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية وزيادة الإنتاج، وكل ذلك يدل على أن قطر تمكنت من التغلب على إفرازات الحصار”.



مشاريع لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وعن أهداف وغايات استراتيجية وزارة الداخلية للسنوات الخمس المقبلة على الصعيدين الأمني والخدمي، قال “تتبنى استراتيجية الوزارة فلسفة الركائز الأساسية التي تضمنتها الرؤية الوطنية، بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الأمني طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر، وتقديمها بجودة عالية طبقاً للمعايير والمواصفات الدولية”. ولفت إلى الغاية الرئيسية للاستراتيجية، والمتمثلة في تأمين استضافة كأس العالم 2022م، حيث تسعى كافة الإدارات واللجان المعنية بالوزارة في تعاون وتنسيق تام إلى تنفيذ الأهداف والبرامج والمشاريع المرتبطة بها. كما بين أن الاستراتيجية تضمنت مشاريع مستوحاة من التطلعات المستقبلية، لافتاً في هذا الجانب إلى نماذج لبعض المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية، مثل تطوير منظومة الدرع الإلكترونية، ومشروع إنشاء معمل لتحليل الأدلة الرقمية المتمثلة في أجهزة الحاسب الآلي والهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، ووحدات التخزين المختلفة. كما تتضمن الاستراتيجية التي تطرق إليها سعادة مدير عام الأمن العام مشاريع عديدة من بينها مشروع تطوير مركز المعلومات الأمنية الإلكترونية، ومشروع تطوير خدمات الشرطة المجتمعية لتعزيز مشاركة المجتمع في العمل الأمني بشكل مستدام وقابل للتطور، إلى جانب تحديث مشاريع أنظمة المراقبة الأمنية، بشكل مستمر لتحقيق سرعة الوصول إلى مرتكبي الجرائم، وسرعة إجراء التحقيق والبت في الجرائم والمخالفات المرتكبة، بالإضافة إلى تطوير منظومة تأمين سواحل الدولة، وغيرها من المشاريع المختلفة. منظومة أمن إلكتروني متطورة لتأمين مونديال 2022 وحول أنظمة الأمن الإلكتروني الأكثر حساسية في الوقت الراهن، أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أن لدى وزارة الداخلية منظومة أمن إلكتروني مزودة بأجهزة ومعدات وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة لحماية كافة مؤسسات الدولة في ظل محاولات الاختراق العديدة، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية.. مشدداً على أهمية هذه المنظومة ودورها لحماية وتأمين بطولة كأس العالم في 2022م. وبشأن الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022 وبرامجها التدريبية والتأهيلية على هذا الصعيد أوضح أن وزارة الداخلية جزءٌ من هذا الحدث العالمي الكبير، لافتاً إلى اختصاصات اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى الإشراف والمسؤولية على النواحي الأمنية لمونديال كأس العالم 2022 وهو أول مونديال يعقد في المنطقة والشرق الأوسط. وأفاد سعادته بأن استراتيجية وزارة الداخلية للأعوام (2018 -2022م) وضعت عملية تأمين استضافة قطر لكأس العالم 2022 كغاية رئيسية تندرج ضمنها مختلف الأهداف الرئيسية للاستراتيجية.. مضيفا “في سياق ذلك نحن نعمل بخطة تدريب واضحة في رفع القدرات البشرية والتقنية لمنسوبي العمل الشرطي والأمني”. اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام: حرص قطري على ضمان حقوق الإنسان وحمايتها دول الحصار فشلت في تشويه صورة قطر عبر دعاوى الإرهاب قطر قوية في أمنها واقتصادها ودبلوماسيتها وحضورها الدولي رغم الحصار الدولة واجهت الحصار بخطط مدروسة وبتقوية الجبهة الداخلية أوضح سعادة مدير عام الأمن العام أن اللجنة الدائمة للطوارئ بوزارة الداخلية تختص بوجه عام بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام. وبيّن أن كل هذه الإجراءات تتخذ لمواجهة الكوارث الطبيعية، والحرائق وانهيار المباني، وتسرب النفط والغاز وأي كوارث أو أخطار طارئة، لاسيما أن اللجنة ترتبط بعدة جهات تصل إلى 18 جهة، لافتاً في هذا السياق إلى أن قانون الدفاع المدني الذي صدر مؤخراً عزز من تدابير الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ. وفيما يختص بالقوانين التي صدرت مؤخراً ومنها قانون الإقامة الدائمة، واللجوء السياسي، والتعديل في قانون خروج ودخول الوافدين وإقامتهم، أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أن هذه القوانين تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق الإنسان، وحمايتها، وتطوير أنظمتها التشريعية المتصلة بهذا الجانب. وذكر أن بطاقة الإقامة الدائمة هدفها تقديم خدمات أفضل لمن يقيمون على هذه الأرض وتقدير بعض الفئات من المقيمين على أرض الدولة لفترة طويلة.. مضيفاً “تمثل بطاقة الإقامة الدائمة امتداداً لمفاهيم دستورية جوهرية، وتجسيداً حياً لخطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، حين يقرن المواطن بالمقيم، وللاستفادة من الكفاءات المقيمة في الدولة التي عاشت وولدت على هذه الأرض الطيبة.. لافتاً إلى الفئات المستحقة للبطاقة الدائمة والشروط التي فصلها القانون لهذا الاستحقاق”. ولفت سعادة مدير الأمن العام في حديثه لـ”‏قنا”‏ إلى أن جميع الطلبات الخاصة بالإقامة الدائمة تخضع للتدقيق القانوني والتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية والشروط الأخرى من قبل مدققين قانونيين، ثم تعرض الطلبات على اللجنة وتصدر توصيتها بهذا الشأن.. مبيناً أنه في حالة الموافقة تحال هذه الطلبات إلى الإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقة. وأكد مدير الأمن العام أن قانون اللجوء السياسي يأتي نتيجة لتطور القانون الدولي، واللجوء عموماً يحدث نتيجة لدواعٍ تجعل صاحبه يخرج من بلده نتيجة لخوف أو صراع أو غيره، والأمم المتحدة ممثلة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اعتمدت في سبتمبر 2016م مجموعة التزامات لتعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين عرفت لاحقاً بـ”إعلان نيويورك الخاص بالميثاقين العالميين بشأن اللجوء” و”ميثاق من أجل حماية الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة”. وأضاف من هذه المنطلقات الدولية يأتي مشروع القانون وهو في أطواره الأولى، وقد تشكلت لجنة بالوزارة مختصة بهذا الشأن، مؤكدًا في هذا السياق أن طالب اللجوء يجب ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالأمانة والشرف ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل الدولة والأمر سيتضح أكثر في حينه. 95 % نسبة التغطية الخدمية لمناطق الدولة ذكر سعادة اللواء الخليفي أن وزارة الداخلية تسعى بصورة متواصلة إلى تطبيق خططها وبرامجها الرامية لتوسيع منافذ الخدمات الموحدة حسب الحاجة الماسة لذلك، لتمكين الجمهور من الحصول على معاملاتهم في سهولة ويسر.. مضيفاً أن نسبة التغطية الخدمية لمناطق الدولة بلغت 95 بالمائة. وقال بالإضافة للمراكز الجغرافية التي تقدم خدماتها خلال الفترات الصباحية والمسائية، عملت الوزارة على توفير وقت وجهد المراجعين بتسهيل حصولهم على الخدمات إلكترونياً، عبر تطبيق مطراش2 “الذي حاز جوائز محلية وإقليمية وعالمية”. وحول استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر القطرية للعمل في وزارة الداخلية أوضح أن عملية استقطاب هذه الكوادر وتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالعلوم الشرطية الحديثة بدأت مع أول مدرسة لتدريب الشرطة والتي أنشئت في عام 1971م لتدريب جميع منتسبي وزارة الداخلية وبتطور العمل الشـرطي في البلاد تحولت المدرسة فيما بعد إلى “معهد تـدريب الشرطة” مند عام 1983م. وأضاف أن الدولة واكبت التطور العلمي والأكاديمي في مجال العلوم الأمنية ليأتي القرار الأميري رقم 161/‏ 2013 بإنشاء كلية الشرطة وتبعيتها لوزارة الداخلية، بهدف إعداد كوادر من الطلاب “خريجي الثانوية” مدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية والشرطية، ليكونوا ضباطاً بقوة الشرطة بجانب تطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي. وفيما يتعلق بتأهيل الكوادر النسائية في السلك الشرطي والأمني لفت سعادة مدير الأمن العام إلى أن دولة قطر من الدول الأكثر تقدماً في كل الأنشطة الخاصة بالمرأة، مضيفاً “نحن في وزارة الداخلية نولي اهتماماً كبيراً بتأهيل وتدريب العنصر النسائي، في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية”.. مُشيداً بما حققته المرأة من نجاحات كبيرة في مجال العمل الأمني والخدمي خلال الفترة الماضية. افتتاح مبنى خاص بأمن السواحل والحدود قريباً

وفي رده على سؤال حول تعاون دولة قطر مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، أكد مدير الأمن العام أن دولة قطر تمتلك رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وجهودها في تحقيق السلم والأمن الدوليين باتت واضحة وبينة للعالم أجمع. ولفت في هذا السياق إلى أن قطر، على سبيل المثال، تدعم بشكل كبير برنامج إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 وهو إعلان معني بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وأوضح أن هذا الإعلان الممول من دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية استطاع حتى الآن الوصول لأكثر من 20000 مستفيد من برامجه المختلفة في المكونات الأربعة (نزاهة القضاء والتعليم من أجل العدالة والرياضة للشباب منعاً للجريمة وتأهيل السجناء)..كما غطى 192 دولة استفادت توعوياً وتقنياً من هذه البرامج. وذكر أن الوزارة تترأس أيضاً اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وعلى صعيد مكافحة الجرائم المنظمة، قال إن قطر تشارك في كافة الملتقيات والمؤتمرات التي تقام على المستويات الإقليمية والدولية ولها مبادرات ومقترحات وجدت القبول من المختصين، كما أن وزارة الداخلية سارعت في بناء منظومات ولجان واستصدار قوانين لمواكبة المستجدات الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً. وكشف سعادة مدير عام الأمن العام عن إنشاء مبنى خاص بأمن السواحل والحدود سيتم افتتاحه قريباً، مجهز تجهيزاً كاملاً، ويستوعب كافة التطورات التي طرأت على هذا القطاع والتحديثات التي أدخلت عليه، بما يعزز الحماية والمراقبة لسواحل الدولة ومياهها الإقليمية.. وقال “إن هذا التطوير يأتي في سياق تطوير وتحديث مختلف الإدارات والقطاعات الأمنية بالدولة. 12.9 % نسبة انخفاض الجرائم الهامة أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام أن الوزارة حققت إنجازات واضحة وملموسة خلال الفترة الماضية في ضوء استراتيجيتها الماضية (2011 2016م)، حيث شهدت الحالة الأمنية بالبلاد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية”. وفي المجال الخدمي، ذكر أن هذا المجال شهد تطوراً ملحوظاً، حيث أولت وزارة الداخلية اهتماماً لإنجاز الخدمات والمعاملات سواء كانت موجهة للجمهور أو المنشآت والهيئات الحكومية والخاصة، وحرصت على جعلها في متناول الجميع، وعملت على توسيع دائرة الحصول عليها جغرافياً وإلكترونياً (سواء عن طريق مطراش2 أو عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني). وحول الإنجازات في المحور الأمني، أكد أن الاستقرار الأمني الذي تشهده دولة قطر جاء بفضل التطور السريع وتحديث الأجهزة الأمنية والشرطية على المستويين التقني والبشري، والشراكات الكبيرة والمستمرة مع الأجهزة الشرطية والأمنية في مختلف دول العالم سواء في مجال التدريب ورفع القدرات أو تهيئة وتطوير البيئة الأمنية بكافة المستحدثات. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام إن وزارة الداخلية حققت قفزات هائلة في محور الأمن العام الذي يتعلق بالحالة الأمنية بالبلاد، حيث انخفضت معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى بدولة قطر مقارنة بمعدلات الأمان العالمية بنسب كبيرة، على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة خلال السنوات الماضية. وفي هذا الإطار، أفاد بأن مؤشرات الحالة الأمنية للعام الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية، “فقد شكلت الجرائم الكبرى نسبة (3%) من إجمالي عدد الجرائم الجنائية المرتكبة في عام 2016، كما انخفضت نسبة الجرائم الهامة أيضاً بمعدل (12.9%)، مقارنة بالأعوام الماضية”.

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