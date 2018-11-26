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الدوحة - الراية :
أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة جاهزة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري، لافتاً إلى توافر كافة الاستعدادات اللازمة لتسيير أعمال الاختبارات.
وقال سعادة الوزير في تصريحات خاصة لـ الراية على هامش حضور انطلاق المهرجان المسرحي المدرسي في نسخته الأولى أمس على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر بسوق واقف الذي تستمر فعالياته حتى 27 من نوفمبر الجاري: جداول الاختبارات كلها أعدّت وجداول المواصفات أرسلت للمدارس لبناء الاختبارات في ضوئها وتم مراجعتها واعتمادها.. مضيفاً: المسؤولون في قطاع شؤون التقييم بالوزارة على أهبة الاستعداد في ترتيب لجان الإشراف والمتابعة للاختبارات، والتنسيق مع المدارس بشأن التجهيز للاختبارات. ولفت إلى أن الاختبارات تهدف لقياس مدى استيعاب الطالب وقدراته المعرفيّة، لافتاً إلى أن الوزارة لا تريد أن يكون جو الاختبارات جواً أمنياً وإنما جو مناسب وهادئ يساعد الطالب على التفكير ولا يثير التوتر.
وطالب سعادته المراقبين في الوقت نفسه بالقيام بدورهم بأمانة وأن يكونوا منتبهين لمن يخالف لوائح الاختبارات، لافتاً إلى أهمية تطبيق الإجراءات القانونية على المخالف دون إحداث توتّر باللجان.
هذا وقد أعرب سعادة الوزير عن سعادته بانطلاقة فعاليات المهرجان المسرحي المدرسي الأول والذي تزامن مع استعدادات البلاد للاحتفال باليوم الوطني ما يضفي مزيداً من الأجواء الاحتفالية في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي، لافتاً إلى أن هذا المهرجان تليه مهرجانات أخرى.
- التربية المسرحية تثري حياة الطلاب وتنمّي مهارات التواصل
- دور بارز للمسرح في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم
- المسرح يعزز القيم الأخلاقية والوطنية لدى النشء
وقال ما رأيناه خلال المهرجان المسرحي الأوّل تتويج لجهود بذلها كثير من العاملين في الميدان التربوي لهذه المادة المهمّة وهي مادة التربية المسرحية، لافتاً إلى أنها من أهم الأنشطة التي تعمّق مفاهيم المناهج وتثري حياة الطلاب وتثري المفاهيم التربوية وتنمّي السلوك الإيجابي وروح الفريق ومهارات التواصل وغيرها من المهارات التي يحتاجها الطلاب.
وقال: هذه التجربة هي تجربة أنشطة لاصفيّة لكنها أنتجت عملاً راقياً على مستوى طلبة في هذه الأعمار السنية، لافتاً إلى أن هناك عدة أدوار في المجتمع سواء من قبل الأسرة أو المؤسسات المختلفة بالدولة وأجهزة الإعلام والثقافة في احتضان المواهب الطلابية وتبنيها.
وأشاد سعادته بالأهداف الفنية والتعليمية والتربية والوطنية للمسرح في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم ومنحهم الشجاعة الأدبية.
وقال: إن المسرح يعتبر المؤسسة التربوية الأولى نظراً لدوره الرائد في بناء الأمم مستشهداً بمقولة: “أعطني مسرحاً اعطك أمة”، منوهاً بأهمية دور المسرح في تعزيز القيم الأخلاقية والوطنية وترسيخها لدى الناشئة.
وشدّد وزير التعليم على الحاجة لتفعيل دور المسرح لأنه يعزّز التعبير الشفهي والكتابي ويفجّر طاقات الطلبة وينمّي ذوقهم الجمالي والأدبي ويكسبهم مهارات حياتية كالخطابة والإلقاء وروح الفريق ومهارات التواصل والتي تعدّ من صميم الكفايات التي ضمناها الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر.
ودعا سعادته الإدارات المدرسيّة للاهتمام بتشكيل الفرق المسرحية بالمدارس ودعمها؛ منوهاً بدور المسرح في إضفاء عنصر المتعة والتشويق وتبسيط وتسهيل المواد الدراسية من خلال ما يعرف بمسرحة المناهج الدراسيّة.
وفي ختام تصريحه ثمّن سعادة الوزير الحراك التربوي الذي أحدثه المهرجان المسرحي في الوسط التربوي والتعليمي، كما أشاد بالأداء المسرحي للطلاب خلال المسرحيات والإلقاء الشعري كما ثمن دور المدارس المشاركة في تحقيق أهداف المهرجان وغاياته.
سعاد السالم: النشاط المسرحي يشكل الوعي السليم لطلبتنا
أكدت سعاد السالم، رئيسة قسم الفنون والمسرح بوزارة التعليم والتعليم العالي، إيمان الوزارةِ العميقِ بأهميةِ تفعيلِ الأنشطةِ التربويةِ الفعالةِ حين أرست قواعدَ النشاطِ المسرحيِ بالمدارسِ، ودعَمتهُ إداريًا، وفنيًا، ثقةً منها بقدرتهِ على تشكيلِ الوعيِ السليمِ لأبنائِنَا الطلابِ، وتأكيداً على دوره المؤثرِ في إيجادِ جيلٍ مؤمنٍ بقيمهِ ومبادئِهِ قادرٍ على مواكبةِ تطوراتِ العصرِ. وأوضحت أنّ للمسرحِ المدرسيِ فوائدَ متنوعةً، فبجانب كَونِهِ يحقق المتعةَ للطالبِ، فإِنهُ يعملُ على إثراء قاموسهِ اللغَوِيِ، وتنميةِ قدرتهِ على التعبيرِ، وإكسابِهِ قيمًا تربويةً وأخلاقيةً، بالإضافة إلى اعتباره وسيلةً لتخفيف الضُغُوطِ النفسيةِ، وتعزيزِ الثقةِ بالنفسِ بالتخلصِ من أزمةِ الانطواءِ، وعلاجِ مشاكلِ النطقِ، بجانبِ تنميةِ القدرةِ على الصبرِ والتحمُلِ، وتنميةِ الذوقِ الفنيِ والجماليِ.
ولفتت إلى أن الأنشطة المسرحيِّةَ لها علاقةٌ إيجابية بالتحصيلِ الدراسيِ، حيثُ تُسهِمُ في كسرِ جَو المللِ والرتابةِ وأسلوبِ التلقينِ، وجعلِ المدرسةِ بيئةً جاذبةً للطلابِ، فيصبحُ الدرسُ أكثرَ حيويةً، لا سِيمَا حينما يستنفِرُ الطالبُ كاملَ حَواسِهِ لاستقبالِ المعلومةِ، ما سيجعلُ التفاعلَ الذهنيَ للطالبِ في أعلى مستوياتِه.
محمد البلوشي: المسرح مجال لاكتشاف الطلبة الموهوبين
أعرب محمد البلوشي، مدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية للبنين، عن فخره بالأداء المميّز لعريفي الحفل وهما الطالبان محمد العبيدلي وعبد الله الكعبي من مدرسة حمزة بن عبد المطلب.
وأكد البلوشي أن المسرح مجال لاكتشاف الطلبة الموهوبين للعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.
وقال: أداء الطلاب مميز خلال العرضين اللذين شهدناهما وإمكانياتهما ممتازة تعكس جهود التدريب الذي قامت به الوزارة والمدارس، معرباً عن أمله في توسيع قاعدة المشاركة مستقبلاً ليكون التنافس أقوى وأكبر. وأوضح أن المهرجان المسرحي الأول يأتي بعد تقديم 7 عروض مسرحيّة شاركت بها 7 مدارس بنين وبنات استطاعت التأهل بعد منافسات مع المدارس الأخرى في التصفيات.
عرضان مسرحيان في اليوم الأول من المهرجان
شهد المهرجان تقديم طلبة المدارس عرضين مسرحيين حيث قدّم طلاب مدرسة القادسية النموذجية للبنين العرض المسرحي الأول (الفقير والطماع) من تأليف أيمن دراوشة وإخراج سوسن الهواري، بإشراف النائبة الإدارية ريم العتيبي، والنائبة الأكاديمية هدى الحمادي، والإشراف العام لعائشة سلطان المفتاح مديرة المدرسة. وتدور أحداث المسرحية، حول صياد فقير يعيش مع أبنائه في منزل متواضع، وله جار غني يملك الكثير من الأموال والمحلات غير أنه يطمع في امتلاك بيت الصياد الفقير، ليطلب منه أن يبيع له البيت الذي يعيش فيه ويرفض الصياد فيقرر التاجر الظالم الانتقام منه. وتتوالى الأحداث والتي تنتهي بالانتصار للصياد الفقير من التاجر الظالم، حيث يندم التاجر في النهاية على ما فعله مع الصياد الفقير ويطلب من الله أن يغفر له ويسامحه. وتحاول المسرحية أن تعمّق فكرة أنه ليس من العيب أن يخطئ الإنسان ولكن من العيب أن يستمرّ في الخطأ. وقدمت طالبات مدرسة نسيبة بنت كعب العرض المسرحي الثاني بعنوان (مملكة السلام) من تأليف وإخراج معلمة التربية المسرحية علياء علي، وإشراف النائبة الإدارية عليا الكواري والنائبة الأكاديمية نيفين درويش، تحت إشراف مديرة المدرسة سلوى النعمة. وقد شارك في هذا العرض عشر طالبات قطريات حيث بدأ العرض المسرحي بلوحة فنيّة استعراضية أضفت البهجة على الحضور. وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الكائنات البحرية من أسماك وقبقب وروبيان ومحار تعيش مع بعضها في سعادة وتعاون، وتدور الأحداث بطريقة طريفة ومشوقة. وتركز فكرة المسرحية على أهمية الحفاظ على البيئة وعلى الشواطئ وكيفية الاعتناء بشواطئنا. ويتميّز العرض بالعديد من القيم التي يحتاجها طلابنا ونظراً لأن المسرح هو أسهل وسيلة لتوصيل هذه القيم تخاطب هذه المسرحيات أطفالنا في محاولة لتعزيز قيمنا المجتمعيّة فيهم.
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