الدوحة - الراية :

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة جاهزة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري، لافتاً إلى توافر كافة الاستعدادات اللازمة لتسيير أعمال الاختبارات.

وقال سعادة الوزير في تصريحات خاصة لـ الراية على هامش حضور انطلاق المهرجان المسرحي المدرسي في نسخته الأولى أمس على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر بسوق واقف الذي تستمر فعالياته حتى 27 من نوفمبر الجاري: جداول الاختبارات كلها أعدّت وجداول المواصفات أرسلت للمدارس لبناء الاختبارات في ضوئها وتم مراجعتها واعتمادها.. مضيفاً: المسؤولون في قطاع شؤون التقييم بالوزارة على أهبة الاستعداد في ترتيب لجان الإشراف والمتابعة للاختبارات، والتنسيق مع المدارس بشأن التجهيز للاختبارات. ولفت إلى أن الاختبارات تهدف لقياس مدى استيعاب الطالب وقدراته المعرفيّة، لافتاً إلى أن الوزارة لا تريد أن يكون جو الاختبارات جواً أمنياً وإنما جو مناسب وهادئ يساعد الطالب على التفكير ولا يثير التوتر.

وطالب سعادته المراقبين في الوقت نفسه بالقيام بدورهم بأمانة وأن يكونوا منتبهين لمن يخالف لوائح الاختبارات، لافتاً إلى أهمية تطبيق الإجراءات القانونية على المخالف دون إحداث توتّر باللجان.

هذا وقد أعرب سعادة الوزير عن سعادته بانطلاقة فعاليات المهرجان المسرحي المدرسي الأول والذي تزامن مع استعدادات البلاد للاحتفال باليوم الوطني ما يضفي مزيداً من الأجواء الاحتفالية في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي، لافتاً إلى أن هذا المهرجان تليه مهرجانات أخرى.