منـتــدى الدوحـــة يجــمـع نـخــبة العــالــم

قضايا السياسة والاقتصاد والأمن والإعلام وحقوق الإنسان تتصدر المناقشات

نسخة استثنائية تضم المجلس الأوروبي ومؤتمر ميونخ للأمن ومجموعة الأزمات الدولية

٤ محاور رئيسية تشمل الأمن والسلام والوساطة والتنمية الاقتصادية والاتجاهات والتحولات

كتب- إبراهيم بدوي:

ينطلق منتدى الدوحة في نسخته الثامنة عشرة هذا العام، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والسياسات حول العالم والشركاء الجدد، في الفترة من 15 - 16 ديسمبر.

وترصد الراية قائمة المشاركين الرئيسيين وأهم المحاور والقضايا المطروحة على طاولة الحوار بين صناع القرار والسياسات، ورؤساء الحكومات والمنظمات، ومراكز الأبحاث الدولية المرموقة، المشاركين في أعمال المنتدى.

ويقام منتدى الدوحة في نسخته الحالية، تحت عنوان “صنع السياسات في عالم متداخل”، لبحث صنع القرارات والسياسات وتداعياتها وآثارها العابرة للحدود على الدول والشعوب وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية، هي: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحولات.

وتضم القائمة الحالية للمشاركين الرئيسيين في منتدى هذا العام، كوكبة من الشخصيات الدولية البارزة، فيما تخضع لتحديث مستمر مع تزايد عدد المشاركين واقتراب انعقاد المنتدى. وتضم القائمة الحالية سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، ونادية مراد، الناشطة العراقية، والمدافعة عن حقوق الإنسان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2018، والتي أصبحت مصدر إلهام للباحثين عن حلول للنزاعات.

ويشهد منتدى الدوحة ٢٠١٨، نسخة استثنائية، بعقد شراكات استراتيجية جديدة بين المنتدى ومع مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة والمعنية بالسياسات حول العالم وهي، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ومؤتمر ميونخ للأمن، ومجموعة الأزمات الدولية، وذلك بهدف صياغة حوار ومحتوى نقدي حول التحديات التي تمس وتؤثر في المواطنين حول العالم.

ويذخر جدول أعمال منتدى الدوحة لهذا العام، بالعديد من الجلسات المهمة والمحورية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والسياسات وقادة الفكر بمراكز الأبحاث الدولية. وتناقش ١٣ جلسة عامة و١٢جلسة متوازية مختلف القضايا الشائكة السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية وغيرها من القضايا الملحة على الساحة العالمية.

اليوم الأول

وتنطلق أعمال المنتدى، يوم السبت الموافق ١٥ديسمبر في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بالجلسة الافتتاحية يليها خمس جلسات عامة منها “إعادة النظر في النظام العالمي: الجهات الفاعلة القديمة، التحالفات الجديدة” و”احتمالات الاستثمار والتجارة الدولية” و”إمكانات النمو لدى الأسواق الناشئة وأثرها على الاقتصاد العالمي” وأيضا “استهداف الصحافيين، تشويه الأخبار: ما هي الخطوات الواجب اتخاذها؟”

كما يشهد اليوم الأول من أعمال المنتدى، عقد ٤ جلسات متزامنة في الساعة الثانية ظهرا وهي “خطوة بخطوة: تطبيق المعايير في الفضاء الإلكتروني” و”الاستقطاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ما هو الدور الأوروبي؟” و“حقيقة أم خطأ؟ عواقب التضليل” و“تسهيل عملية السلام في الساحل: ما هي البدائل عن النظام العسكري؟”

اليوم الثاني

تتحدث نادية مراد الناشطة العراقية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٨ في جلسة عامة باليوم الثاني من أعمال منتدى الدوحة في الخامس عشر من ديسمبر. ويشهد اليوم الثاني انعقاد ٧ جلسات عامة منها “آفاق التجارة والاستثمار الدولي” و“سياسة طاقة العصر الجديد: إيجاد توازن مناسب” و“كيف يمكن للمجتمع الدولي خدمة المحتاجين بشكل أفضل؟” إضافة إلى الجلسة الختامية.

كما سيتم مناقشة عدد من القضايا المحورية في عدد 8 جلسات متوازية، وهي “النضال في سبيل العدالة”: فلسطين، سوريا، اليمن”. و”استدامة المياه والأمن الغذائي: معالجة الأزمة المترقّبة” و“لغز الترابط الآسيوي: من الطرق التجارية إلى إستراتيجية التجارة” و“دور روسيا العالمي المتطور”.

وتستمر الجلسات المتوازية بعد ظهيرة نفس اليوم وهي “النوع الاجتماعي والوساطة: دور المرأة في تسوية النزاعات” و“مكافحة التطرف العنيف: التجنيد، الخطابة والتطرف” و“المجتمعات المتغيرة: صعود الحركات الشعبية وأثرها على القيم والهويات والسياسات الوطنية” و“الجغرافيا السياسية للموارد الطبيعية”.

هوية بصرية جديدة

أطلق منتدى الدوحة، هوية بصرية جديدة، حملت شعاراً بعنوان “حيث تتعدد الأفكار وتلتقي الدبلوماسية بالحوار”. وتم تصميم الشعار والعلامة الجديدة لتعزيز هوية المنتدى وتوحيدها وتقوية حضوره وسمعته العالمية في مجال صياغة السياسات. ويعكس الشعار الجهود التي يبذلها المنتدى لترسيخ مكانته في صدارة صنع السياسات العالمية، وتعزيز الحوارات الحيوية، والاستفادة من الخلفيات المتنوعة والخبرات التي يتمتع بها المشاركون والمتحدثون.



للمرة الأولى.. المجلس الأوروبي ومؤتمر ميونخ شركاء المنتدى

للمرة الأولى يدشن منتدى الدوحة في نسخة هذا العام شراكات استراتيجية مع مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية المرموقة والمعنية بالسياسات حول العالم، مما سيتيح للمنتدى تقديم رؤىً هي الأكثر تنوعاً والأكثر تأثيراً وإقناعاً.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ومجموعة الأزمات الدولية، ومؤتمر ميونخ للأمن. وتعكس هذه الشراكات المكانة الرفيعة التي يتبوأها منتدى الدوحة كأحد أهم منتديات صنع السياسات في العالم.

كما تضم قائمة شركاء المحتوى الذين سيشاركون في جلسات المنتدى الفردية، معهد راند للأبحاث، والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث، ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية، والمركز العربي للأبحاث ومعهد الدوحة، ومنتدى فالداي الدولي، ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومركز بروكنجز الدوحة.



الشركاء الاستراتيجيون

تضم شخصيات أممية ومسؤولين وخبراء في السياسة والأمن وحقوق الإنسان

الراية تنشر قائمة المشاركين الرئيسيين بمنتدى الدوحة

كتب - إبراهيم بدوي:



تضمّ قائمة المشاركين الرئيسيين، نخبة من القادة وصنّاع السياسات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.

واللافت في قائمة المشاركين، هو تطورها باستمرار بإضافة شخصيات بارزة وتنوع الخبرات والتخصصات والهيئات والمنظمات، ما بين السياسة والاقتصاد والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، ما يعني إثراء المنتدى بأفكار وتجارب متنوّعة تصبّ في صالح تكوين رؤية شاملة لمواجهة التحديات المُشتركة.

وتضمّ قائمة المشاركين الرئيسيين، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والسيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء الصومال، والناشطة العراقية نادية مراد، المدافعة عن حقوق الإنسان، والحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2018.

كما تضمّ القائمة، الدكتور محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، والدكتورة حصة الجابر، نائب رئيس شركة “سهيل سات” قطر الفضائية، وسعادة اليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزير الدولة للتنمية الدولية، وسعادة السيدة ماريا إسبينوسا، الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضاً فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومايكل ريتش المدير، الرئيس التنفيذي لمؤسّسة راند.

وتشمل قائمة المشاركين الرئيسيين، السيدة هنرييتا هـ. فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، والسيد فولفغانغ ايشنغر، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وروبرت مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، والدكتور يوري سنتيورين، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وبن سميث رئيس التحرير بازفيد، والدكتوره، آن سبيكهارد، مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآلان غريش، رئيس تحرير موقع أورينت، والسيد غسان سلامة، الممثل الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الرؤية:

منتدى الدوحة منصة عالمية للحوار، تجمع قادة الرأي وصنّاع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

الرسالة:

- تمّ إنشاء منتدى الدوحة في العام 2000، وهو منصة للحوار العالمي حول التحديات التي تواجه عالمنا. ويشجّع منتدى الدوحة على تبادل الأفكار وصياغة السياسات والتوصيات القابلة للتطبيق.

- يجمع منتدى الدوحة، صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وقادة الفكر والرأي، إيماناً بأن التنوع يعزّز كيفية التعامل مع التحديات المُشتركة.

- منذ إنشائه، تناول المنتدى موضوعات هامة، وحضره رؤساء الدول والوزراء وقيادات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. ويستفيد المنتدى من الموقع الجغرافي المميز لمدينة الدوحة، والذي يشجع على استقطاب الناس إليها من جميع أنحاء العالم. وهو ما نتج عنه حضور مميّز وتبادل فكريّ فريد من نوعه.



من الأمن الإلكتروني إلى الأمن الغذائي واقتصاد الحرب

قضـايا شــائكة تتـصــدر المنـاقشــات

المنتدى يبحث التعامل مع تباين مواقف الدول تجاه الصراعات

الدوحة - الراية :

يُقام مُنتدى الدوحة هذا العام، تحت عنوان “صنع السياسات في عالم متداخل”، ويناقش العديد من القضايا الدولية الشائكة وذلك مُواكبة لما يشهده العالم خلال السنوات القليلة الماضية من ممارسات سياسية، وخطاب دبلوماسيّ مُغاير، وقرارات يضعها قادة سياسيون داخل بلدانهم، وينتج عنها آثار وتداعيات عابرة للحدود، وتشكّل تحدياً صارخاً للمؤسّسات والأعراف الدولية.

ويركّز المنتدى على الترابط والتداخل في عملية صياغة السياسات، من خلال أربعة محاور رئيسية، وهي: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحوّلات.

من المقرّر أن يبحث المنتدى، كيفية التعامل مع تباين مواقف الدول تجاه الصراعات الحالية، وانكفاء دول كُبرى على مصالحها الداخلية على حساب أدوارها الدولية، وبروز قوى إقليمية تتسابق على مصالح جغرافية إستراتيجية. كما يناقش تنامي الحروب العابرة للحدود، وتعدد المتورّطين فيها من دول وفصائل، وغيرها من التحديات التي تشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدوليّ.

وسوف يبحث المنتدى في الوسائل التقليدية وغير التقليدية لتحقيق الأمن، والحروب الإلكترونية غير المرئية التي لا يحكمها القانون، ومستقبل أمن الفضاء الإلكترونيّ، وكيفية العمل كدول لتحقيقه.

الأمن الغذائيّ

يعاني أكثر من 800 مليون نسمة من سوء التغذية في العالم، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). ويشكّل نمو السكان في العالم إلى حوالي 9 مليارات نسمة تحدياً رئيسياً في وجه استدامة المياه والأمن الغذائي.

ويسعى منتدى الدوحة إلى بحث أفضل السبل لتعزيز الأمن الغذائي لمواجهة هذه المشكلة. ويعتبر الأمن الغذائي تحدياً متنامياً لمعظم الدول في المناطق الجافة التي تضم حوالي ٢ مليار نسمة وتغطي ٤٠٪ من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية.

اقتصاد الحرب

يسلّط منتدى الدوحة الضوء على مسألة الإنفاق على الأمن والدفاع كأولوية للدول القوميّة، ومدى ضرورة التحالفات الأمنية وكيفية محاسبة الدول على تصرفاتها، وفي نفس الوقت، ضمان قدرتها على حماية نفسها. وأيضاً، القتال من أجل الحرية والعدالة، أمام تنشيط اقتصاد الدفاع والحرب، ومدى فاعلية العقوبات الاقتصادية كأداة للضغط على الخصوم، أم أنه عفا عليها الزمن.

السلام والوساطة

يطرح منتدى الدوحة تساؤلات مهمة حول تعقيدات مشاريع السلام والوساطة التي أظهرتها صراعات السنوات الماضية. وكيف يمكن أن يدعمها القانون والمجتمع الدولي. ويؤكد المنتدى، أنه مع تحول مواضع النفوذ في العالم، فإننا سنحتاج لا محالة إلى سياسات جديدة لتحقيق السلام والأمن في النظام العالميّ.

اتجاهات وتحوّلات

يشير منتدى الدوحة إلى نموّ غير مسبوق في الاقتصاد العالميّ بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول وتحسين مُستويات المعيشة، بينما أصبحت نسب الجرائم والجوع والأمراض وما تتسبّب فيه من وفيات في أدنى معدّلاتها عالمياً.

ويطرح المنتدى علامات استفهام مهمة، حول ترابط المجتمع الدولي بعد بروز أيدولوجيات تدافع عن مصالحها في عالم تنتشر فيه المعلومات والمعلومات المفبركة.

ويسعى منتدى الدوحة، من خلال هذه المحاور إلى تقديم رؤية شاملة لعملية صنع السياسات في عالم تهيمن عليه العولمة بصورة غير مسبوقة، وذلك من خلال توفير منصة فاعلة للحوار وصنع القرار، ومناقشة كيفية تعزيز وتحسين العمل المُشترك حول التحديات من مُختلف وجهات النظر والخبرات والبلدان والمُنظمات.