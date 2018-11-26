عدم تفعيل القانون وراء مخالفات تصوير الحوادث

دعا محامون وعلماء دين إلى تفعيل المادة “333” من قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة تصوير ضحايا الحوادث وتبادلها عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن عدم تفعيل تلك المادة وراء انتشار الظاهرة، مؤكدين أن المشرع القطري تصدى بقوة لمثل هذا النوع من المخالفات لما يمثله من انتهاك واضح لحرية الناس وخصوصياتهم فضلاً عما يسببه من مآس وآلام كبيرة لذوي الضحايا حيث نصت المادة “333” من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تجاوز عامين وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، موضحين أن المشرّع أراد من وراء فرض هذه العقوبات تخفيف صدمة الأسر التي يتعرض أحد أفرادها للإصابة أو الوفاة من جراء الحوادث المرورية، عند تلقيهم خبر الإصابة أو الوفاة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد هؤلاء في تصريحات لـ الراية على أن تطبيق القانون وحده لن يكون كافياً للقضاء على ظاهرة تصوير الحوادث المرورية مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك دور توعوي تُساهم فيه كافة المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية في المجتمع.

وأوضحوا أن من يقومون بتصوير ضحايا الحوادث المرورية آثمون شرعاً كما أن من يقومون بإعادة إرسال صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر مواقع التواصل مشاركون في الإثم.

حمد المري:

تصرفات غير مسؤولة تتنافى مع الأخلاق

قال حمد سالم المري مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدوحة لحرية الإعلام: تصوير الحوادث وإرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نوع من العبث وتصرف غير مسؤول ويتنافى مع الأخلاق لأسباب عديدة من بينها أن تلك الصور أو مقاطع الفيديو التي تم التقاطها أو تصويرها قد تصل إلى أهل الضحية قبل أن يصلهم النبأ الأصلي بشكل رسمي من الجهات المعنية فتكون تلك الصور والمقاطع فاجعة وصدمة شديدة بالنسبة لهم.

أما السبب الثاني فهو أن هذه الصور والمقاطع تشكل انتهاكاً لخصوصية الضحايا سواء كانوا وفيات أو مصابين.

وتساءل المري: ما هو الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بمثل هذه التصرفات، إذا كانوا يعتقدون أنه سبق ونوع من البطولة فبئس السبق والبطولة التي تتحقق على حساب معاناة الناس وزيادة آلامهم وجراحهم.

وتابع: إذا كانوا يعتبرونه حرية فإنه ليس له علاقة بالحرية لأن حدود حرية الإنسان تنتهي عند حرية الآخرين ويجب أن يعلم هؤلاء أن الحرية ليست مطلقة بل إن لها ضوابط وقيوداً أخلاقية ودينية وقانونية، مؤكداً أنه إذا كان من قام بتصوير مقطع الفيديو أو التقاط الصورة قد أخطأ في تصرفه هذا فإنه ينبغي على كل من يصلهم هذا المقطع ألا يقوموا بإرساله لآخرين حتى ينتهي المقطع ولا ينتشر لأنهم إذا قاموا بنشره فهم شركاء في الفعل والخطأ.

وأوضح أن هناك حاجة للتوعية لأن بعض من يقومون بارتكاب هذه الأفعال يقدمون عليها نتيجة لافتقادهم القدر الكافي من الوعي، وفي نفس الوقت ينبغي على الجهات المعنية أن تقوم بمحاسبة المخطئين إذا كانت هذه الأفعال تنطوي على مخالفات للقانون .

محمد الهاجري:

المشرع القطري تصدى بقوة لهواة تصوير الحوادث

أكد محمد ماجد الهاجري المحامي أن المشرع القطري قد تصدى بقوة لمن يقومون بتصوير الحوادث حيث نص قانون العقوبات على أن معاقبة من يقومون بتصوير الحوادث بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بالتقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث.

وأوضح أن تدخل المشرع القطري القوي في هذا الشأن جاء من منطلق ما يسببه ارتكاب هذا الفعل من أضرار ومآس لذوي الضحايا لكن من الملاحظ أنه رغم وجود هذه العقوبات فإن المخالفات لا تزال موجودة مما يستدعي ضرورة تفعيل القانون.

وقال إن الأمر تعدى تصوير الحوادث المرورية إلى حد تصوير المشاجرات التي تحدث حتى بين النساء وتبادل هذه المقاطع عبر الهواتف ومواقع التواصل المختلفة في انتهاك واضح لحرماتهن وكشف صريح لعوراتهن.

وأضاف: العلاج ينبغي أن يسير في عدة محاور، أبرزها إلى جانب تفعيل القانون، تكثيف جهود التوعية عبر وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة وكذلك من خلال المساجد والمدارس والجامعات.

مبارك السليطي:

تصوير ضحايا الحوادث انتهاك لقانون العقوبات

قال مبارك السليطي المحامي: مع تسليمنا بحرية التصوير من أجل توثيق الأحداث المهمة للأفراد وأيضاً من أجل توثيق الأدلة قبل طمسها من قبل الجاني في بعض الأحيان، ولكن ما لا نسلم به أن يُسيء الناس استخدام هذه الحرية ويقومون بتصوير ضحايا الطرق مستبيحين حرمة المصابين الخاصة ومدى الألم الذي سيصيب ذويهم حال رؤية مقاطع فيديو متداولة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: لقد سن المشرّع القطري تعديلاً هاماً في المادة (333) من قانون العقوبات؛ حيث قرر المشرع تشديد العقوبة ضد كل من يقوم بتصوير المصابين في الطريق وهم في حالة يُرثى لها، حيث نص بأن “يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بالتقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.

وأوضح أن المشرع القطري هدف من هذا التعديل بأن يردع هؤلاء الذين لا هَمّ لهم سوى تصوير هذه الحوادث بجوالاتهم، والتقاط صور للمصابين والمتوفين، وهم في حالة يرثى لها ومضرجون بالدماء على صفحات الطريق.

وقال إن المشرع أراد أيضاً من التعديل تخفيف صدمة الأسر التي يتعرض أحد أفرادها للإصابة أو الوفاة من جراء الحوادث المرورية، وذلك عند تلقيهم خبر الإصابة أو الوفاة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع السليطي: وحيث إن تطبيق القانون لن يكون كافياً للقضاء على ظاهرة تصوير الحوادث المرورية الدخيلة على مجتمعنا الإسلامي الذي يحرص على تطبيق أخلاقيات الدين والمبادئ والعادات المتأصلة بمجتمعنا، لذا فإن الأمر يقتضي بأن يكون هناك دور مجتمعي توعوي تُساهم فيه كافة المؤسسات الدينية والإعلامية.

أكد أهمية دور المجتمع المدني في التوعية .. الرائد جابر عضيبة لـ الراية :

حوادث سيلين مسؤولية الشباب وأولياء الأمور

تكثيف حملات توعية الشباب بخطورة الاستعراض بمناطق الطعوس

ضرورة مساهمة المراكز الشبابية والمدارس في جهود التوعية المرورية

توعية الأبناء وعدم السماح لهم بقيادة السيارات دون رخصة

سيلين وخور العديد وجهتان ترفيهيتان وليستا حلبتي سباق

غرس قيم احترام القوانين وقواعد السلامة حماية لأرواح أبنائنا

كتب - محمد حافظ :

أكد الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن مسؤولية الحوادث التي تقع في منطقتي سيلين وطعوس خور العديد تقع في المقام الأول على قائدي المركبات من الشباب صغار السن وأولياء الأمور نتيجة للسلوكيات الخاطئة التي يقومون بها مثل السباقات والاستعراض على الطعوس في تحدٍّ سافر للقانون والتهاون بأرواحهم نتيجة قيادة المركبات سواء كانت دراجات نارية أو سيارات الدفع الرباعي برعونة واستهتار ودون الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

ولفت عضيبة لـ الراية إلى تواصل وتكثيف حملات التوعية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية بهدف توعية الشباب بخطورة الاستعراض بالسيارات أو الدراجات النارية في مناطق الطعوس والرعونة في القيادة وللحد من هذه الظاهرة، مؤكداً أنه لايوجد تقصير في حملات التوعية سواء الموجهة للشباب في المدارس والجامعات أو حتى في المجالس، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الشباب في مواقع التخييم وسيلين.

وأكد أن أهمية دور أولياء الأمور في توعية أبنائهم بخطورة تلك الظاهرة وعدم السماح لهم بقيادة السيارات دون الحصول على رخصة قيادة وتوعيتهم بخطورة ارتياد الطعوس والتسابق والاستعراض بها، فضلا عن عدم السماح لصغار السن بقيادة الدراجات النارية، ضاربا مثلا بحادث وقع قبل أسبوع لطفلة قام والدها باستئجار دراجة نارية لها وتركها تقودها بصحبة خادمتها مما أدى لانقلاب الدراجة وأصيبت الطفلة بإصابات جسيمة ظلت على اثرها في العناية المركزة لمدة أسبوع إلى أن لقيت ربها متأثرة بإصاباتها.

وأكد الرائد عضيبة على مسؤولية المجتمع المدني خاصة المراكز الشبابية بالإضافة إلى دور المدرسة في ضرورة المساهمة في جهود التوعية بهدف تحقيق السلامة المرورية وغرس قيم احترام القوانين وقواعد السلامة حماية لأرواح أبنائنا التي تزهق بهذه الصورة.

ولفت إلى أن سيلين وخور العديد وجهتان سياحيتان ترفيهيتان على الجميع أن يستمتع بهما دون مشاكل وليستا حلبة للسباق والقيادة برعونة، موضحاً أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتنسيق مع هيئة السياحة بتنظيم قيادة الدراجات النارية من خلال تخصيص منطقة لممارسة رياضات الدراجات النارية بما يحقق الأمن والسلامة لمرتادي المنطقة ويوفر الخصوصية للمخيمات ولمرتادي المنطقة الراغبين في الاستمتاع بها، من خلال تخصيص مساحة 300 ألف متر مربع يوجد بها محلات لإيجار الدراجات النارية وثمانية مضامير أربعة منها للمبتدئين ومضمار للسيدات، ومضمار متوسط الصعوبة، ومضماران للمحترفين وجميع المحلات التي تقوم بتأجير الدراجات النارية الرملية تخضع لاشتراطات الأمن والسلامة سواء كانت تلك التي تتعلق بالمنفذ نفسه أو بالمركبة المؤجرة أو بالراكب طبقاً لما قررته إدارة المرور في هذا الأمر.

ولفت إلى أن إدارة المرور تقوم بتنظيم العملية المرورية من خلال تنظيم دخول المركبات إلى مناطق التخييم والتأكد من الالتزام بالقواعد والاشتراطات التي وضعتها الإدارة سواء كان للكرفانات أو الدراجات النارية من حيث الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والترخيص وتركيب اللوحات المرورية ومراقبة السلوكيات.

مانع جعشان:

عقوبات مشددة في القانون

أكد مانع ناصر جعشان المحامي أن قانون العقوبات كان صريحاً وحازماً في مواجهة جرائم تصوير الحوادث حيث تضمن التعديل الذي تم إدخاله على القانون والذي صدر بموجبه القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٧ على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، استرق السمع في مكالمة هاتفية، سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

وأضاف مانع ناصر: كما نص القانون على أنه “ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير، التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

الشيخ عبدالله النعمة:

تصوير الحوادث اعتداء على كرامة الناس

أوضح فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة خطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الأصل في الإسلام هو الحفاظ على حرمة المسلم ولا شك أن تصوير الحوادث هو انتهاك لخصوصية المسلم وحرمته واعتداء على كرامته، كما أنه تجسس على حالته لأن أي إنسان لا يريد أن يتم تصويره وهو على هذه الحالة، لافتاً إلى أن مثل هذه المقاطع والصور باتت تنتشر كانتشار النار في الهشيم بفضل مواقع التواصل الاجتماعي كما أنه بفضل تلك الوسائل فإن هذه المقاطع يمكن أن تظل لأعوام عديدة وهي تطارد ذوي الضحايا وتذكرهم بمآسي فلذات أكبادهم كلما نسوها.

وأكد خطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب أن تصوير الإنسان من الناحية الشرعية لا يجوز إلا بإذنه فكيف الحال إذا كان هذا الإنسان والذي أمرنا الإسلام بستره متوفى؟ مضيفاً: إننا مطالبون بالمحافظة على حرمة الميت وعدم كشف ستره وحرماته، وقال إن المضرة من تصوير الحوادث متعددة فهي فضلاً عما تسببه لذوي الضحايا من آلام وأوجاع فإن الشخص الذي يقوم بالتصوير ينشغل به عن الشيء الأهم وهو المساعدة في إسعاف المصاب.

وأضاف: حتى نتمكن من القضاء على هذه السلوكيات المخالفة للشرع والقانون فإننا بحاجة إلى أن يكون هناك راع داخلي نابع من الإنسان نفسه كما يتعين على وسائل الإعلام والأسرة والأوقاف ووزارة الصحة أن تقوم بدورها في هذا الشأن كما أن وزارة الداخلية يقع على عاتقها العبء الأكبر في تتبع هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتصوير تلك المقاطع وإرسالها عبر الهواتف ومواقع التواصل المختلفة.

وقال : نحن مطالبون في الإسلام بمساعدة الانسان على نسيان مآسيه لأن الحزن لم يأتي في ديننا الحنيف إلا بالذم فكيف يكون الواحد منا سببا في نشر الكآبة والحزن في نفوس اخوانه مرة أخرى؟

ونبه الشيخ عبدالله النعمة من يقومون بإعادة إرسال تلك المقاطع عبر هواتفهم الى انهم مشاركون في الإثم وانه يتعين على من تصل مثل هذه المقاطع إلا يقوم بإعادة إرساله الى الاخرين .