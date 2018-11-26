أمطـار متفـاوتــة الغــــزارة وطـقــس غــائم اليـوم

أكّد السيد عبد الله المناعي مُدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أنّ الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار، إذ تتميّز تلك الفترة من العام بتغيرات ويكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً مع استمرار فرص تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسّطة.

وأكّد المناعي لـ الراية أن طقس اليوم يشهد أجواء غائمة كلّياً تشهدها البلاد مع أمطار مُتفرّقة مُتفاوتة الغزارة تكون رعديّة على بعض المناطق وتقلّ شدّتها تدريجياً، وسيكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح معظمها شمالية غربية 10-20 عقدة مع هبات تصل 28 عقدة على بعض المناطق أحياناً.. أما عن حالة البحر فيتراوح ارتفاع الأمواج من 2 - 4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحياناً.. محذراً من القيام بأي نشاطات بحرية في هذا التوقيت.

وأكّد أنّ إدارة الأرصاد الجوية بما لديها من خبرات مُتراكمة في التنبؤات الجويّة، وخاصة قسم المُناخ والدراسات المُناخية تستطيع أن تتنبأ بمُعظم الحالات المُناخية المُتطرّفة بالرغم من حدوثها المُفاجئ.. مُؤكّداً وجود تنسيق جيّد مع كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن أيّ تحذيرات وإعطاء توقّعات دورية محدثة لها بهدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة سواء في المركز الوطني للقيادة NCC، أو وزارة الداخلية أو لجنة طوارئ الأمطار وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات الأخرى.

وأهاب بكافة المُواطنين والمُقيمين عدم تداول معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة استيقاء الأخبار من مصادرها في هيئة الأرصاد الجوية سواء عبر موقعها الإلكترونيّ أو من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم تحديثها أولاً بأول، حيث إن هناك فريقاً مختصاً من الهيئة يقوم بمتابعة التنبؤات الجوية وتحديث المعلومات الصّادرة وفقاً للضرورة. وأشار إلى أنّ المعلومات المغلوطة التي يتمّ تداولها قد تخلّف حالة من الهلع لدى الجمهور لا داعي لها، مُتمنّياً أن تكون الأمطار القادمة أمطارَ خيرٍ.





حثتهم على الالتزام باستخدام الطرق المتعارف عليها

البلدية تدعو أصحاب العزب والمخيمات لعدم العبث بالروض

دعت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، أصحاب العزب والمخيمات الشتوية ومرتادي البرّ، إلى توخّي الحذر بسبب حالة عدم استقرار الطقس وغزارة الأمطار الرعدية.

وناشدت أصحاب العزب والمخيمات الشتوية، عبر رسائل هاتفية قصيرة، الالتزام بالطرق المُتعارف عليها وعدم المرور داخل الروض والمسطحات الخضراء والعبث بالبيئة النباتية بالسيارات أو الدراجات النارية، والحصول على آخر تحديثات الطقس من خلال مُتابعة إدارة الأرصاد الجوية.

وأهابت الوزارة، من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعيّ، بأصحاب العزب والمخيمات الشتوية ومرتادي البرّ، ضرورة أخذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الطقس، مشيرة إلى أن الدوريات البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية رفعت من استعداداتها القصوى لتقديم أي خدمة أو مُساعدة بالمناطق البرية وتلقي البلاغات عن أي مُخالفات بيئية عبر رقْم غرفة العمليات البيئية 998، مُتمنية السلامة للجميع.



تسجيل 9 حوادث بسيطة إلى متوسطة

417 بلاغاً للإسعاف بينها 32 حالة سقوط

كتب - عبدالمجيد حمدي:

استقبلت إدارة خدمة الإسعاف بمؤسّسة حمد الطبية 417 بلاغاً أمس، بينها 32 حالة إصابة نتيجة السقوط، و9 حوادث سيارات جميعها بسيطة إلى متوسّطة.

وأكّد السيد علي درويش مساعد المُدير التنفيذي لإدارة الإسعاف أنهم وضعوا خُطّة للتعامل مع هطول الأمطار، من خلال تخصيص أسطول سيارات احتياطيّ يتمّ استخدامه حال حدوث عطل أو ضرر لأيّ سيّارة من سيارات الإسعاف العاملة في الشوارع، نظراً لأنّ بعض السيارات قد تتعطّل نتيجة تراكم مياه الأمطار بشكل كبير، ما يؤدّي إلى تعطّلها وعدم القدرة على السير.

وأشار إلى أنّ هناك خُطة محدّدة يتمّ تطبيقها خلال هطول الأمطار، لافتاً إلى أنّ هذه الخُطة تم وضعها مؤخّراً خلال هطول الأمطار على البلاد قبل عدّة أسابيع، موضّحاً أنه تتواجد في مناطق البلاد المُختلفة أكثر من 95 سيارة إسعاف لتلبية أي استغاثة في أسرع وقت. وأضاف إنّ العمل خلال الطوارئ لا يقتصر على طواقم الإسعاف العاملة في أيّامها المعتادة، بل إنه يشمل أيضاً طواقم الإسعاف التي يتصادف إجازتها في هذا اليوم، حيث تمّ وضع الكثير من هذه الكوادر على أهْبة الاستعداد أو تحت الطلب (on call) في أي وقت، وتمّ إخبارهم بذلك بحيث يكون كل فرد من أفراد الطواقم العاملة بالإسعاف على أهْبة الاستعداد في حال الاحتياج إليه.

ونوّه باستعداد خدمة الإسعاف الطائر للعمل وَفق الظروف المُناخية المُناسبة للطيران، لكن في حال عدم القدرة على الطيران نتيجة لهطول الأمطار بشكل كبير فإنّه تمّ أخذ ذلك في الحسبان وتخصيص سيارات دفع رباعي في المناطق البعيدة التي عادة ما يتمّ اللجوء إلى الإسعاف الطائر للوصول إليها.

من جانبه، أكّد الدكتور يوسف الطيب، استشاري الطوارئ بمستشفى حمد العام أنّ طوارئ حمد استقبلت أمس خلال الفترة من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء 741 حالة، بينها 32 إصابة نتيجة للسقوط، و9 حوادث سيارات، جميعها من بسيطة إلى متوسّطة، لافتاً إلى أن أغلب الحالات تلقّت العلاج المُناسب وغادرت قسم الطوارئ وهي بحالة جيّدة، ولا يوجد وفيات أمس ناتجة عن الأمطار، ولكن حالة وفاة واحدة ناتجة عن مشكلات باطنية.

وأشار إلى أنّ اليومين الماضيين شهدا زيادة في الحالات التي تُعاني من مشكلات في الجهاز التنفسيّ، مُنوهاً بأن قسم الطوارئ في مُستشفى حمد العام يتوفّر به التطعيمات ضد الأنفلونزا ويمكن للجميع الحصول عليها.

ونصح بأهمّية التزام مرضى الربو وكبار السن بالأدوية، كونهم الأكثر عرضة لمُشكلات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مُحذراً من العبث بمياه الأمطار، حيث إنه في بعض المناطق تكون المياه بها قطع زجاج أو صخور صغيرة قد تؤدي إلى جروح، إضافة إلى أنّ المياه موصل جيد للكهرباء ويمكن أن يتأذّى البعض جراء ذلك.

وشدّد على أنه في حالة البرق قد يصاب الشخص بصعق نتيجة تواجده بالماء، مؤكداً ضرورة عدم ارتياد الأماكن المرتفعة كأسطح المنازل، لاسيما أن البرق يضرب المُرتفعات وغالباً من الصعب تقديم الإسعافات الأولية لتأثير الكهرباء العالية على كهرباء القلب، فيتأثر القلب وتصبح دقاته غير منتظمة، ما يؤدّي إلى توقفه.

ودعا إلى توخّي قائدي المركبات الحيطة والحذر خلال استخدام الشارع، واتّباع قواعد الأمن والسلامة، لا سيّما في مثل هذه الأجواء للحفاظ على سلامتهم وسلامة مُستخدمي الطريق، وترك استخدام الهاتف أثناء القيادة. وناشد الأهالي التزام منازلهم وأطفالهم إلا للضرورة القصوى، وتجنيب أطفالهم اللهو في مياه المطر حفاة لما قد تحمله من شوائب قد تُصيبهم بالضرر، فضلاً عن أنَّ تركهم في الشوارع قد يؤثّر على سلامتهم.