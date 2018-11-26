انطلاق المؤتمر العالمي للسلامة المرورية اليوم

الدوحة - الراية :

برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمشاركة حوالي 60 دولة من دول العالم، وعدد من المعنيين بالسلامة المرورية بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة، وعلى مدى 8 جلسات ينطلق اليوم الاثنين المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، بفندق شيراتون الدوحة. يناقش المؤتمر كيفية تعامل دولة قطر بمختلف جهاتها ومؤسساتها في ظل حدث وفعالية كبرى ككأس العالم 2022، لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية. وكمحفل دولي لدعم وتعزيز رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر.

وتشمل الحلقات النقاشية للمؤتمر على مدى يومين عدداً من الورش منها التجارب الدولية في السلامة المرورية، والسلامة المرورية خلال كأس العالم 2022، والتعليم والسلامة المرورية، والبنية التحتية للطرق، والوقاية من إصابات الحوادث، وسلوكيات مستخدمي الطريق، والتقنيات المتقدمة لتحقيق السلامة على الطريق..

وسيتيح المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية وجامعة قطر الفرصة للحوار والنقاش، على المستوى العالمي، حول القضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل السلامة المرورية على الطرق بدولة قطر، فضلاً عن الفرص التي يوفرها للمهتمين بالسلامة المرورية على المستوى المؤسسي ومستوى الأفراد، من أجل مناقشة وتقريب وجهات النظر حول حلول مشكلات السلامة على الطرق، وكيفية ترجمة الأفكار إلى استراتيجيات والاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع.