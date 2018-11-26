العدل تستعرض تجربة سنغافورة في التحكيم التجاري الدولي

الدوحة - الراية :

انطلقت صباح أمس أعمال ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي “تجربة سنغافورة” التي ينظّمها مركز الدراسات القانونيّة والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون بسنغافورة ومعهد سنغافورة للمحكّمين الدوليين، برعاية وحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما حضر افتتاح الورشة سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة.

وفي افتتاح أعمال ورشة العمل رحّب سعادة الوزير بالحضور، متمنياً للمُشاركين في أعمال الورشة التوفيق في برنامجهم العلميّ، والخروج بالنتائج التي تخدم مهنة التحكيم في قطر والعاملين بها، وسلّم سعادته السفير السنغافوري درع وزارة العدل تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة. وقالت فاطمة عبد العزيز بلال، مُدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إنّ ورشة التحكيم التجاري الدولي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية، والعمل المُشترك على تهيئة الفرص لتبادُل أفضل الخبرات والمُمارسات فيما بينهما، وتنظيم الندوات وورش العمل المُشتركة حول الموضوعات التي تحقّق المصالح المُشتركة للطرفَين. وأضافت إنّ مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين تؤكّد عمق العلاقة بين قطر وسنغافورة، وأن مخرجاتها تعزّز التنمية المستدامة في قطر، لافتة إلى الدور الهامّ للتحكيم التجاري الدولي وآلياته في تسوية الخلافات التجارية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلدان التي تعتمده كإحدى وسائل حلّ المنازعات البديلة. ومن جانبه، أكّد شيرام شاكرافارتي، مُدير أكاديمية سنغافورة للقانون، أهمية برنامج التعاون القانونيّ بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون لبناء شراكة في المُستقبل ستعود بالفائدة على الطرفَين فيما يخصّ برامج التحكيم ومجالاتها المختلفة،

والاستفادة من الخبرات المُشتركة في هذا المجال.