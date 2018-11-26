المريخي يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير فنزويلا

الدوحة - قنا:
تسلّم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد جيوسيب أ. يوفريدا يوريو سفيراً لجمهورية فنزويلا البوليفارية.
وتمنّى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية لسعادة السفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى تعاون أوثق في مُختلف المجالات.
حضر تسليم نسخة أوراق الاعتماد عددٌ من المسؤولين بوزارة الخارجية.
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