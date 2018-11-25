صاحب السمو والرئيس التركي يعززان الشراكة الاستراتيجية

الدوحة - قنا: تنعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في دورتها الرابعة، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، غداً “الاثنين” بمدينة “إسطنبول” .

وسيبحث سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس التركي، سبل تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشهد سموه وفخامة الرئيس، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.