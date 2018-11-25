مطلوب وقف نزيف دماء الشباب في سيلين

كتب - حسين أبوندا:

طالب مواطنون بضرورة إيجاد حلول عملية للحد من تكرار الحوادث التي تقع في منطقتي سيلين وخور العديد خلال موسم التخييم الشتوي، مشدّدين على أهمية فرض رقابة صارمة من قبل الدوريات المرورية في المنطقة وتكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، والعمل على استغلال طاقات الشباب في هوايات نافعة.

وأكدوا أن منطقتا خور العديد وسيلين تعدان من أكثر المناطق التي تقع بهما حوادث نتيجة الاستعراض وممارسة هواية التطعيس، لافتين إلى أن وجود طعوس يُقيم فيها الشباب مسابقات التحدي والاستعراض والتطعيس بحضور أعداد كبيرة من الجمهور وتشهد وقوع حوادث انقلاب واصطدام بشكل أسبوعي.

وتثير الحوادث المتكرّرة التي تقع في سيلين وخور العديد حالة من الاستهجان المتواصل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث يطالب البعض بضرورة تكثيف تواجد الدوريات المرورية في الإجازة الأسبوعية في منطقة سيلين وفي طعوس الاستعراض الواقعة في خور العديد، والتصدي لعشوائية السيارات والدرّاجات وتخصيص أماكن محدّدة للاستعراض تتضمّن كل معايير الأمن والسلامة.

ووصل الأمر لبعض المواطنين ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بإغلاق طعوس سيلين وخور العديد وإحاطتها بحواجز لمنع دخول السيارات وقائدي الدرّاجات النارية إليها وتحويلها إلى محميات طبيعية بهدف حماية أرواح أبنائنا، ولفتوا إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة وإلزام قائدي الدرّاجات بارتداء خوذة الرأس ووضع شروط للاستعراض بالسيارات من ضمنها تجهيزها بأعمدة حماية.

حسن البدر: التهور وراء تكــرار الحـــوادث

قال حسن البدر: إن ظاهرة حوادث سيلين وخور العديد أصبحت تتكرّر بصورة مستمرة خاصة في يومي الخميس والجمعة، وتقع نتيجة الاستعراض والقيادة على التلال الرملية بشكل متهور وغير مسؤول من قبل البعض، ولابد من تنظيم عملية القيادة فوق الطعوس وتخصيص أماكن للدرّاجات النارية وأخرى للسيارات.

وأضاف: قيادة السيارات فوق التلال الرملية تحتاج إلى مساحة واسعة ولا يمكن أن يجتمع سائق السيارة مع قائد الدراجة النارية في مكان واحد خاصة أن آلية قيادة السيارة مختلفة، حيث لا يستطيع الوقوف بشكل مفاجئ فوق التلال الرملية أو الانحراف فجأة وإلا تعرّض للانقلاب. ودعا إلى ضرورة توعية الشباب بخطورة الاستعراضات المميتة للحد من هذه الظاهرة عن طريق إطلاق برامج توعوية موجّهة تساهم فيها كافة الجهات المعنية، معتبراً أن الشباب القطري يملك مهارة عالية في القيادة فوق الطعوس ولكن يجب توجيههم ودفعهم نحو ممارستها في أجواء آمنة بعيداً عن الجمهور أو الأماكن التي تشهد كثافة كبيرة من قائدي الدراجات النارية.

وطالب الجهات المعنية بضرورة تنظيم مسابقات خاصة لقائدي الدرّاجات النارية في منطقة سيلين والحرص على تأمين المنطقة المحيطة لمنع دخول السيارات إليها لتجنب التصادم الذين ينتج عنه غالباً حوادث مميتة.

صالح الدوسري :غياب التنظيم وراء الحوادث المتكررة

أكد صالح الدوسري أن منطقة سيلين أصبحت من أخطر المناطق بسبب غياب التنظيم الذي يضمن سلامة المرتادين من أصحاب سيّارات الدفع الرباعي وقائدي الدراجات النارية، لافتاً إلى أن الحوادث التي تقع باستمرار في سيلين وخور العديد ليست وليدة اللحظة بل إنها ظاهرة مر عليها سنوات طويلة ولكن زادت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة بسبب الإقبال الكبير على المنطقتين.

وقال: إن المخاطر التي يعيشها رواد سيلين دفعتني لتجنب الذهاب برفقة أطفالي للمنطقة أو التخييم وفضّلت التخييم البري الذي يعتبر أكثر أماناً لعدم وجود مشاكل أو حوادث مؤلمة تعكّر صفو مزاجنا لا سيما أن فكرة التخييم تتمثل في البعد عن ضغوطات العمل.

يوسف الملا:مطلوب رقابة صارمة على «طعس الاستعراض» بالعديد

أكد يوسف الملا أن تهور قائدي السيارات هو السبب الرئيسي وراء الحوادث التي تقع بصورة مستمرة في منطقة سيلين حيث يتعمّد الشباب القيادة بطريقة تشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين ، مشدّداً على أهمية تخصيص طعوس لقائدي الدرّاجات النارية ومنع السيارات من دخولها. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على طعس الاستعراض في خور العديد والذي يشهد وقوع حوادث أسبوعية أمام مرأى العديد من الشباب، داعياً إلى العمل على تنمية هوايات ومهارات الشباب واستغلالها في أمور نافعة للحفاظ على أرواحهم.

محمد علي:إغــــلاق الطعـوس الحـــــل الأمثـــــل

أكد محمد علي أنه يرفض الذهاب إلى منطقة سيلين بعد أن تعرّض لكسر في إحدى يديه بسبب خطأ من أحد سائقي السيارات الذي اصطدم به، معتبراً أن إغلاق الطعوس هو الحل الأمثل للحد من الحوادث المتكرّرة التي تقع في المنطقة سواء للدرّاجات أو السيارات.

وشدّد على أهمية فرض رقابة على الطعوس المخصّصة للاستعراض والمعروفة للجميع ومنع الشباب من القيام بحركات استعراضية فوقها، معتبراً أن الشباب لديه طاقة كبيرة يجب استغلالها في أمور أخرى بعيداً عن التصرّفات الخطرة بهدف حفظ أمنه وسلامته واستغلال تلك الطاقات في أمور مفيدة للمجتمع.

وطالب بتكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات وذلك من خلال زيارات ميدانية من قبل ضباط الشرطة لأن معظم المُحاضرات والدروس التوعوية المتعلقة بالسلامة المرورية والتي يتلقاها الطلاب من المدرسين أو الإداريين لا تؤتي نتائجها، معتبراً أن التوعية الحقيقية للطالب يفضّل أن يتم تلقيها من أفراد مختصين مثل ضباط إدارة المرور.