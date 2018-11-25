قطر ترحّب بدعوة الجزائر لعقد اجتماع وزاري لاتحاد المغرب العربي

الدوحة - قنا: رحّبت دولة قطر بدعوة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي واعتبرتها خطوة مهمة لتفعيل العمل العربي المشترك. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان أمس، عن أمل دولة قطر في أن ينجح الاجتماع المرتقب في إعادة إحياء الاتحاد، لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها معاهدة تأسيسه بما يُسهم في توثيق الروابط بين الدول الأعضاء ويُحقق تطلعات شعوبها.

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