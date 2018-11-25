مخصصات شهرية لطلاب الطب المبتعثين داخلياً

أكدت الدكتورة حليمة الفارسي طبيبة وأستاذ مساعد في الجينات، ومساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية الطب بجامعة قطر، أن الدراسة في الكلية تستغرق 6 سنوات وفق أفضل المعايير الأوروبية والأمريكية.

وأعلنت د. حليمة في حوار شامل مع الراية أن عدد الطلاب في الكلية وصل 265 طالباً وطالبة في جميع المراحل من السنة الأولى إلى الرابعة، لافتة إلى أن نسبة القطريين وصلت 45 %من الطلبة.

وقالت: سيتم تخريج أول دفعة من كلية الطب عام 2021 بعد دراسة 6 سنوات ليحصل الخريج على شهادة دكتور طبيب عام.

وأكدت أن الكلية بدأت هذا العام الأكاديمي بقبول الراغبين في دراسة الدكتوراه حيث تم تسجيل 7 طلاب في برنامج الدكتوراه في التخصصات الصحية المختلفة، منوهة بأن الكلية تعد قوة دافعة نحو الابتكار في قطاع الرعاية الصحيّة في دولة قطر، وشريكاً في مواجهة التحديات الوطنية الصحيّة الرئيسية ومصدراً موثوقاً لرفد قطر بأطباء على مستوى عال من الجودة والثقة.

وأشارت إلى أن الطلاب القطريين المسجّلين في كلية الطب مؤهلون للحصول على الرعاية الطلابية من وزارة التنمية الإدارية، بما في ذلك الحصول على راتب شهري حسب كل سنة دراسية ويرتفع من سنة أولى إلى السنة السادسة.

وأكدت أن مخصّصات الابتعاث الداخلي لطلاب الطب تبلغ 10 آلاف ريال شهرياً للسنة الأولى، و15 ألفاً للثانية، و20 ألفاً للثالثة، 26 ألف ريال من السنة الرابعة فأعلى شهرياً.

وأشارت إلى أن الجامعة تقدّم أنواعاً من المنح الدراسية للطلبة غير القطريين كل عام على أساس الكفاءة والتميّز الدراسي وأيضاً هناك بعض المنح الدراسية للطلبة الذين يعانون من مصاعب مالية.

وأكدت ان الحياة الطلابية في الكلية تنشط مع البيئة التعليمية المتنوعة التي تحتضن القيم والثقافة القطرية، ونشجّع الطلبة على التطوع وخدمة المجتمع والمشاركة في نشاطات توعوية خلال أيام الصحة العالمية.. وإلى تفاصيل الحوار:

• ممكن تعطينا لمحة عن كلية الطب في الجامعة وكيف تساهم في تحسين صحة السكان وفقاً لاحتياجات قطر المستقبلية؟

- كلية الطب تعتبر عضواً فعّالاً في تجمع التخصّصات الصحيّة للجامعة حيث تتضافر الجهود المشتركة بين التخصّصات الصحيّة المتعدّدة لجميع أعضاء المجموعة في مجال التعليم والبحث والتوعية المجتمعية، وبالتالي المساعدة في تقديم المعرفة في القطاع الصحي، والتصدي للتحديات المحلية والإقليمية، والمساهمة في تحسين صحة السكان وفقاً لاحتياجات قطر المستقبلية، مع الدمج بين التعلم الجماعي والذاتي القائم على حل المشكلات، بالإضافة إلى دمج نظم التعلم الإلكتروني، أن البرنامج مصمّم وفق أفضل الممارسات الدولية مع مواءمة تطبيقها بما يتناسب مع السياق المحلي واحتياجات دولة قطر.

نسبة القطريين

• كم يبلغ عدد الطلاب في الكلية وما هي نسبة القطريين؟

- عدد الطلاب حوالي 265 طالباً وطالبة في جميع المراحل من السنة الأولى إلى الرابعة ونسبة القطريين حوالي 45 %، وسيتم تخريج أول دفعة من الكلية عام 2021 بعد دراسة 6 سنوات، وهي تعد الخيار الأول لنخبة من الطلبة والأكاديميين المحليين والدوليين، تشكّل قوة دافعة نحو الابتكار في قطاع الرعاية الصحيّة في دولة قطر، وشريكاً في مواجهة التحديات الوطنية الصحية الرئيسية ومصدراً موثوقاً لرفد قطر بأطباء على مستوى عال من الجودة والثقة .

• على ماذا يحصل الطالب بعد 6 سنوات من الدراسة؟

- بعد اكتمال 6 سنوات من برنامج الدراسة بنجاح يحصل الطالب على شهادة دكتور طبيب عام ويكون مؤهلاً لخوض أحد الاختبارات الدولية لتشخيص مزاولة مهنة الطب المقبولة في دولة قطر ،مؤكدة أن الكلية بدأت هذا العام الأكاديمي بقبول الراغبين في دراسة الدكتوراه حيث تم تسجيل 7 طلاب في برنامج الدكتوراه في التخصّصات الصحيّة المختلفة.

معايير القبول

• ما هي معايير القبول والخطة الدراسية في الكلية ؟

- بالإضافة إلى المقاييس الأكاديمية يتم النظر في جميع خبرات وصفات مقدّم طالب الانتساب إلى هذه الكلية، مثل الذكاء والشخصية والدافع وتجربة الحياة وجميعها عوامل تؤثر في قدرة التلميذ على النجاح كطبيب، والخطة الدراسية تقدّم منهجاً قائماً على تكامل التخصصات ويتبنى أساليب التعلم الجماعي والتعلم من خلال حل المشكلات، وتم تصميم المنهج لتحقيق التكامل الأفقي والرأسي بين العلوم الطبية الأساسية والعلوم الإكلينكية بما يحقق تزويد الطالب بفرص للتعامل مع السياق الإكلينكي منذ مرحلة مبكرة، ويتم ذلك عن طريق ربط عملية دراسة أنظمة الأعضاء الرئيسية في الجسم مع عملية دراسة حالات المرضى، وذلك يتم عبر مجموعات صغيرة تحت إشراف وتوجيه نخبة من الأطباء ذوي خبرة أكاديمية وإكلينكية.

أطباء وقادة

• كيف تسعى الكلية إلى التميز في التعليم والبحث والابتكار ودعم استراتيجية الصحة الوطنية؟

- تسعى الكلية لتخريج أطباء وقادة لمستقبل قطاع الرعاية الصحيّة في قطر يتميزون بالكفاءة والرعاية والرأفة والدافعية والشعور القوي بالمسؤولية نحو صحة المجتمع، كما تسعى الكلية إلى التميز في التعليم والإبداع والابتكار والمساهمة في إيجاد الحلول التي تلبي الاحتياجات الصحيّة للدولة والمنطقة إلى جانب تحسين صحة المجتمع من خلال دعم استراتيجية الصحة الوطنية وتقوية نظام الرعاية الصحية الحالي عبر علاقات تكامل وتعاون فعال، وخلق بيئة تساعد على تنوع ثقافة بناء الجودة في مستويات أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

ويتمحور البرنامج حول الأولويات الوطنية وفق منهج دراسي دولي ومعايير جودة عالمية تهيئ الطلبة لاجتياز ترخيص مزاولة المهنية العالمية، وما يميز الكلية أن الطلبة يتعلّمون ضمن مجموعات صغيرة تقوم على العمل الجماعي، مع التركيز على مهارات القيادة والتواصل خاصة باللغة العربية، وهي من المقومات الهامة للتعامل مع المرضى وممارسة الطب في قطر والمنطقة ، ويوفر المنهج العديد من فرص التعلم القائم على البحث، ما يساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم البحثية. وتركز البيئة التعليمية على الطالب ويتمحور المنهج التدريسي على أسلوب دراسة حالة المرضى مع التركيز على الحالات الشائعة في قطر.

منح دراسية

• هل توجد رعاية طلابية ومنح دراسية للطلاب ؟

- التعليم في جامعة قطر مجاني للطلبة القطريين، علاوة على ذلك الطلاب القطريون المسجلون في كلية الطب مؤهلون للحصول على الرعاية الطلابية من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على راتب شهري حسب كل سنة دراسية ويرتفع من سنة أولى إلى السنة السادسة.

وتبلغ مخصصات الابتعاث الداخلي 10 آلاف ريال شهرياً لدارس الطب في السنة الأولى، و15 ألفاً للسنة الثانية و20 ألفاً للثالثة، و26 ألف ريال للسنة الرابعة فأعلى بالإضافة إلى 5 آلاف ريال بدلات كتب سنوية، و5 آلاف ريال بدل كمبيوتر لمرة واحدة فقط في كل سنة دراسية إلى جانب ألف ريال عيديات في كل عام دراسي. أما بالنسبة للمنح الدراسية فتقدم الجامعة أنواعاً من المنح الدراسية للطلبة غير القطريين كل عام وذلك لاستقطاب الطلبة المتميزين، ومع أن الغالبية العظمى من المنح الدراسية تقدّم على أساس الكفاءة والتميز الدراسي تقدّم الجامعة أيضاً بعض المنح الدراسية للطلبة الذين يعانون من مصاعب مالية.

الشراكات

• ما هي الشراكات المحلية والعالمية التي تعتمد عليها كلية الطب؟

- منذ تأسيس الكلية بدأت في إنشاء شبكة قوية من الشراكات، حيث تعمل كلية الطب مع مقدمي الرعاية الصحية الرئيسين والأخصائيين من خلال التعلم وتقدّم مساهمات قيّمة لتعزيز الخدمة الإكلينكية السريرية والتعليم الطبي والبحثي في قطر، وتحرص الكلية على العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة لضمان مواءمتها وتكاملها مع نظام الرعاية الصحيّة الوطني، والتعامل بشكل أفضل مع خصائص وتحديات احتياجات قطر الصحية، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء محليين ودوليين خلال السنوات القادمة وفقاً لاستراتيجية الكلية.. وأهم شراكتنا المحلية مع مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحيّة الأولية، سدرة للطب، مستشفى سبيتار، المستشفى الأهلي مركز طب الأم والجنين الخدمات الطبية للقوات المسلحة القطرية، معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بالإضافة إلى شراكات عالمية مع جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية،هولندا، ألمانيا، سويسرا وأوكرانيا وبولندا وأستراليا والمملكة المتحدة وغيرها.

نادي الطلاب

• كيف يوفق طلبة الطب بين الحياة الأكاديمية والحياة الطلابية ؟

- على الرغم من طبيعة برنامجها الأكاديمي إلا أن الحياة الطلابية في الكلية تنشط مع البيئة التعليمية المتنوعة التي تحتضن القيم والثقافة القطرية وفي هذا الإطار يتم تشجيع الطلبة على التطوع وخدمة المجتمع والمشاركة في نشاطات توعوية مختلفة خلال أيام الصحة العالمية والتواصل مع المحيط وتطوير مهاراتهم القيادية التي من شأنها أن تجعلهم رائدين في المجتمع. وينظم نادي الطلاب الطبي على مدار العام الأنشطة الاجتماعية اللامنهجية التي تجمع الطلاب بأعضاء هيئة التدريس والموظفين في مناسبات عديدة وأبرزها اليوم الرياضي، بالإضافة إلى التواصل مع الكليات الأخرى للمشاركة بالأنشطة في الحرم الجامعي وهم ممثلون عن الطلاب ينتخبون سنوياً من قبل أقرانهم، كما يشارك الطلاب في التطوع في أيام التوعية الصحية، وتنشر المجلة الطبية بالجامعة التي يديرها وينظمها الطلاب تحت إشراف مستشاري هيئة التدريس لتجمع التخصّصات الصحيّة أبحاثاً نموذجية ذات صلة بالطب والصيدلة والعلوم الصحية، كما يقوم طلاب كلية الطب بالتعاون مع طلاب وايل كورنيل قطر بتأسيس جمعية طلبة الطب في قطر والتي تشكّل منصّة لتواصل طلاب الطب بهدف التأثير الإيجابي على المجال الطبي وبناء مهارات وقيم عند أطباء المستقبل من خلال التدريبات والحوار المفتوح.