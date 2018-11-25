الحصــار حـــافز لمضـاعفــة الإنتــاج الزراعـــي

280 طناً حجم الإنتاج السنوي وسيتم مضاعفته خلال المواسم القادمة

الخضراوات المحلية تضاهي الأوروبية بسبب المعايير المستخدمة

كتب - إبراهيم صلاح:

أكد ناصر خليفة بن طوار الكواري صاحب مزرعة بمنطقة الغشامية أن تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر شكلت تحديا وحافزاً قويا لمضاعفة الإنتاج والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار والفاكهة.

وأعلن عزمه مضاعفة الإنتاج خلال المواسم القادمة وتوسعة المزرعة تدريجياً لسد حاجة السوق من الخضراوات والفاكهة التي تنتج ما يقارب 280 طناً سنوياً والتي تقع على مساحة 300 دونم.وأوضح أن المزرعة وسعت خطوط إنتاجها بتدشين 50 بيتا محميا لإنتاج 18 صنفا من الخضراوات إلى جانب الزراعة الحقلية وذلك كهدف رئيسي للتغلب على تداعيات الحصار وتدعيم المنتج الوطني، موضحاً الاستعانة بالقروض التي توفرها الدولة عن طريق بنك التنمية لتجهيز المزرعة وتدشين البيوت المحمية في أيام معدودة لتكون جاهزة للزراعة وبدء عملية الزراعة مباشرة ليتم قطف الثمار بعد أقل من 6 أشهر من الحصار وتكون حاضرة في كافة الأسواق المحلية.

وأكد أن المزارعين القطريين لم يعتمدوا على زيادة الإنتاج في الماضي، في ظل استمرار وصول الإنتاج الزراعي من دول الحصار ، وعلى أساس مبدأ عدم التنافس معهم، والتشجيع على الشراء منهم للمنفعة المتبادلة، حيث كان إنتاج دول الحصار يكفي الحاجة ومتوفر باستمرار ولا يوجد حاجة للزراعة من باب فتح الأبواب التجارية بين الأشقاء ودعم لهم ليس إلا ولا نريد أن نتنافس معهم، وليس تقصيرا من المزارعين القطريين أو عدم القدرة على الزراعة.

الري بالتنقيط

وأشار إلى اعتماده الري بالتنقيط والذي يعمل على توفير المياه بشكلٍ كبيرٍ ويتيح الترطيب الموضعي لمنطقة انتشار البذور، فضلاً عن الحصول على محاصيل زراعية جيدة النمو نتيجة توافر الرطوبة باستمرارٍ في جذورها؛ بسبب طول فترة الري وتكرارها، كما أنّ هذه الطريقة تحمي النبات من الآفات الزراعية نتيجة بقاء الغطاء الخضري جافاً بالإضافة إلى التخلص من الملوحة الزائدة التي قد تتكوّن في التربة من خلال عملية الري المتكررة لتقليل فرص نمو الحشائش والنباتات الضارة نتيجة تقليص المساحة المروية حول النبات، مما لا يتيح لهذه الحشائش الحصول على الماء اللازم للنمو، فضلاً عن تسهيل عملية الزراعة؛ نظراً إلى عدم ري المنطقة الفاصلة بين وجود النباتات بالإضافة إلى إمكانية تقديم الأسمدة والمبيدات في نفس وقت الري وسهولة الصيانة مع إمكانية تشغيلها بشكلٍ تلقائي من خلال أجهزة قياس رطوبة التربة.

18 صنفاً

وأوضح الكواري اعتماد المزرعة على زراعة 18 صنفا من الخضراوات المختلفة موزعة على طريقتين من طرق الزراعة بواسطة البيوت المحمية والزراعة المفتوحة والتي تكون في الحقول وهي الكوسة والطماطم والخيار والباذنجان والقرع والبطيخ والفلفل الأخضر والجلجان والجرجير والبقدونس والكزبرة والملفوف والملوخية واللوبيا والفاصوليا والشمام بالإضافة إلى السبانخ والنعناع، موضحا الاعتماد على الزراعة الحقلية للطماطم والفلفل والباذنجان والكوسة والورقيات بالإضافة إلى زراعة الأعلاف المخصصة للمواشي والتي يتم تربيتها أيضاً في المزرعة من أجل دعم السوق بالمنتجات الحيوانية، مؤكداً عزمه على زراعة بعض أنواع الفاكهة مستقبلاً ضمن الخطة المستقبلية للمزرعة.

انخفاض الأسعار

وأكد بن طوار انخفاض الأسعار في الفترة الحالية تدريجياً إلى أن تصل إلى أسعار قياسية في الأيام القادمة بشكل أكبر بسبب زيادة الإنتاج حيث يبدأ المزارعون القطريون بالزراعة من منتصف أغسطس لحين قطف المحصول مع بداية أكتوبر، والذي يتسبب في خفض الأسعار حيث يعتمد المزارعون على توزيع الإنتاج في وقت واحد وهو ما يتسبب في زيادة نسبة المعروض مقابل الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل كبير، مما يحقق الفائدة للمستهلك في المقام الأول مؤكداً أن الإنتاج الوطني من الخضراوات تضاعف بشكل كبير خلال فترة الحصار وهو ما يحقق رؤية البلاد في تأمين الغذاء والحصول عليه من المصادر المحلية.

منتج مثالي

وأكد أن المنتج الوطني من الخضراوات أصبح يضاهي الخضراوات الأوروبية بعد اعتماد أساليب الزراعة الحديثة واستغلالها للخروج بمنتج لا يمكن مقارنته والذي أقل ما يقال عليه أنه مثالي، وذلك بسبب الرقابة على صحة المنتجات واستخدام المبيدات المصرح بها بالنسبة العالمية لعدم التأثير على النبات واستخدامها في القضاء على الآفات والأمراض التي تصيب النبات في فترة الزراعة، من خلال الاستعانة بالمهندسين الزراعيين والمزارعين المختصين من مختلف الجنسيات، فضلا عن سرعة قطف المنتج وتسويقه بشكل مباشر دون حفظه في المبردات، حيث تكون المنتجات في أفضل عطائها من ناحية القيمة الغذائية والنضارة.

تسويق المنتجات

وأوضح أن تسويق المنتجات الزراعية لم تكن عائقا منذ بداية استثماره وتوسعة المزرعة حيث كنا نقوم بتسويق المنتجات في السوق المركزي والاتفاق مع محلات بيع الخضراوات و الفواكه بالإضافة إلى الفنادق والشركات الكبيرة والمشاركة في ساحات المزروعة، وهو ما أتاح للمنتج الفرصة للتواجد بصفة مستمرة في المجمعات خاصةً أن المنتج طازج لا يستغرق ساعتين من عملية قطفه إلى أن يتم نقله للبيع مباشرةً.

صعوبات الزراعة

وأكد وجود مجموعة من العراقيل تقف أمام المزارعين القطريين على رأسها نقص الحبوب والتي توفرها وزارة البلدية والبيئة للمزارعين بأسعار رمزية إلى جانب نقص المبيدات المستخدمة وهو ما يكلف المزارعين مبالغ طائلة حيث تباع بأسعار تصل إلى زيادة 120% من الأسواق الخارجية، مطالباً الجهات المختصة أهمية توفيرها لمضاعفة الإنتاج ومساعدة المزارعين في تطوير القطاع الزراعي.