77 مليار دولار عائدات النقل الجوي بالصين

بكين ـ قنا:

حققت شركات النقل الجوي الصينية إيرادات تشغيلية إجمالية بلغت 534.8 مليار يوان (حوالي 77.14 مليار دولار أمريكي) في عام 2017، بزيادة 16 بالمئة على أساس سنوي، حسبما ذكرت رابطة النقل الجوي الصينية (كاتا). وأضافت الرابطة أن من بين الإيرادات الكلية، جاءت 501.2 مليار يوان من أعمال النقل الجوي، وهو قطاع الأعمال الرئيسي لمؤسسات النقل الجوي بالصين . وأوضحت الرابطة في تقريرها التشغيلي السنوي لعام 2017 عن شركات النقل الجوي الصينية الصادر في مؤتمر اتجاه الطيران لعام 2018 في بكين، أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 17.6 في المائة على أساس سنوي. وقال ليو شو قوه الأمين العام لـ «كاتا»: إلى جانب الإصلاح والانفتاح، شهدت الصين نمواً مستديماً وسريعاً في صناعة النقل الجوي، وهو عامل رئيسي يسهم في زيادة إيرادات المؤسسات ذات الصلة. وفي عام 2017، أنجزت صناعة النقل الجوي الصينية شحن ما إجماليه 108.3 طن كيلومتر بزيادة 12.6 في المائة على أساس سنوي، كما نقلت البلاد في عام 2017 إجمالي 551 مليون راكب و7.06 مليون طن من الشحن الجوي، بزيادة 13 في المائة و 5.6 في المائة على أساس سنوي على التوالي. وحتى نهاية عام 2017، كان هناك إجمالي 58 مؤسسة للنقل الجوي العام في الصين.