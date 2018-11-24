البورصة تكسب 7.2 مليار ريال في أسبوع

الدوحة - الراية :

أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، ليسجّل مؤشر السوق ارتفاعاً نسبته 1.12% بما يعادل 114 نقطة وأغلق عند 10328 نقطة، وبلغت المكاسب السوقية للبورصة خلال أسبوع نحو 7.2 مليار ريال لتسجل ارتفاعاً نسبته 1.25%، لتصل إلى 583.8 مليار ريال، مقابل 576.6 مليار ريال الأسبوع السابق له.

وانخفضت السيولة خلال الأسبوع الماضي بنحو 7.9%، لتصل إلى نحو 1.07 مليار ريال، مقابل نحو 1.17 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي، كما انخفضت الكميات بنسبة 5.8%، لتصل إلى نحو 25.4 مليون سهم، مقابل نحو 26.98 مليون سهم في الأسبوع السابق، وبلغ عدد العقود المنفذة في أسبوع نحو 20.2 ألف صفقة، مقابل 19.8 ألف صفقة بالأسبوع السابق له، بارتفاع نسبته 2.17%.

واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 46.8% من إجمالي الأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات بنحو 17.38%، ثم قطاع العقارات بواقع 11.7%، كما تصدّر أيضاً قطاع البنوك الترتيب القطاعي من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال أسبوع بواقع 40.3%، تبعه العقارات بنحو 21.06%، ثم الصناعة بنسبة 9.89%، وتصدر أيضاً قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث العقود المنفذة بحصة 37.5%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 17.4 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.2%.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع أسهم 26 شركة من إجمالي أسهم 45 شركة مُدرجة بالبورصة القطرية، فيما انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وحافظت شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.6% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم وقود بنسبة 14.9%، وحل سهم بروة ثالثاً بنسبة 8.6%. وتطابق أداء البورصة مع التوقعات التي أشارت إلى أنها مُقبلة على ارتفاعات جديدة ما كان دافعاً للمستثمرين في زيادة مشترياتهم من الأسهم مع وضوح اتجاه السوق والتي خالفت التوقعات واختفى فيه أي تباطؤ لها وبزيادة في التفاؤل بشأن ما ستحققه الأسهم من مكاسب خلال الفترة المقبلة.