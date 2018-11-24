هواوي تشحن 10 آلاف محطة لشبكات الجيل الخامس

لندن ـ وكالات : انطلقت النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للشبكات المتنقلة ذات النطاق العريض من العاصمة البريطانية لندن تحت شعار «تقنيات الجيل الخامس ترسم ملامح المستقبل» بحضور أكثر من 2.200 شخصية بارزة من القادة والمحللين في عالم شبكات الاتصالات وأهم القطاعات ومؤسسات وضع المعايير في مختلف أرجاء العالم. وخلال الفعالية، أعلن كين هو، رئيس مجلس الإدارة بالنيابة في شركة «هواوي»، عن شحن أول 10.000محطة رئيسية لشبكات الجيل الخامس (5G) بما يعكس رؤية الشركة لمستقبل هذه التقنية الواعدة. وقال كين: ستُحدث تقنيات الجيل الخامس ثورة تقنية، بما يُحدث تغييرات جذرية في عالم الأعمال. كما ستوفر هذه التقنيات فرصاً جديدة غير مسبوقة على الإطلاق في كافة المجالات.

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