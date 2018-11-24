الذهب عند 1224 دولاراً للأوقية

بنجالورو ـ رويترز:

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق أمس وسط حذر من جانب المستثمرين قبيل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يناقش قادة الولايات المتحدة والصين النزاع التجاري بين البلدين. ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تراجع الدولار على نحو جعل الذهب المقوم به أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1224.34 دولار للأوقية (الأونصة) أمس، لكنه مرتفع بنحو 0.2 بالمئة خلال الأسبوع. وتراجع الذهب 0.3 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1224.70 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3 بالمئة إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 842.40 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1146 دولار للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في العشرين من يوليو، بانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة إلى الآن.