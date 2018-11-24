ألمانيا تقرّ ميزانية قياسية بـ 356 مليار يورو

وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس بأصوات نواب الائتلاف الحاكم على مسودة ميزانية لعام 2019 بنفقات قياسية تبلغ قيمتها 4ر356 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 13 مليار يورو مقارنة بالعام الحالي. ووافق على الموازنة 366 نائبا، بينما صوت ضدها 284 آخرين. ولم يمتنع عن التصويت أي نائب. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتنص الموازنة الجديدة على تعزيز الإنفاق في الموازنة الجديدة على الدفاع والمساعدات التنموية والشؤون الاجتماعية. ولا تتضمن الموازنة ديونا جديدة للعام السادس على التوالي بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب. وتنص مسودة الموازنة على خفض مستقطعات التأمين الصحي وزيادة المعاشات وخفض الأعباء المالية على الأسر بحزمة دعم تبلغ قيمتها 8ر9 مليار يورو، إلى جانب إجراء تعديلات على الأقواس الضريبية للتعويض عن التضخم. وتتهم أحزاب المعارضة وزير المالية الألماني أولاف شولتس بأنه لم يتمكن سوى من تقديم ميزانية خالية من الاقتراض للسنة السادسة على التوالي، في ظل توقعات بتراجع النمو الاقتصادي بعد سنوات من الفائدة المنخفضة والنمو المستقر. واتهم بيتر بورينجر المنتمي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي والذي يرأس لجنة الميزانية في البرلمان، الحكومة بحذف بعض البنود لتحقيق التوازن في مسودة الميزانية.