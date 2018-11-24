النفط يسجل أدنى مستوى في 2018

سنغافورة ـ رويترز :

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 2018 أمس خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية قاتمة. وجاء الهبوط على الرغم من التوقعات في الأسواق بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستبدأ في كبح الإنتاج بعد اجتماع من المقرر أن يعقد في السادس من ديسمبر. وهوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017 عند 61.52 دولار للبرميل قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولار للبرميل أمس. وما زال هذا المستوى منخفضًا 72 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن مستوى الإغلاق السابق. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 53.29 دولار للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. وبشكل عام، زاد المعروض من الخام في الأسواق العالمية هذا العام. وضخ أكبر ثلاثة منتجين، أكثر من ثلث الاستهلاك العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يوميًا. وقال بنك الاستثمار الحكومي الأمريكي جيفريز أمس: إن السوق متخمة في الوقت الحالي، مضيفًا بأن السوق المتخمة تمر بوقت صعب فيما يتعلق بإيجاد أرضية للسعر. وتأتي زيادة الإنتاج في الوقت الذي تتراجع فيه آفاق الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وهبطت أسعار النفط بنحو 30 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها في أوائل أكتوبر ..وللتعامل مع انخفاض الطلب، وتجتمع المنظمة رسميًا في السادس من ديسمبر لمناقشة سياسة الإنتاج.