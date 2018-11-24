الصين تسجل أعلى مستوى من واردات الخام

بكين ـ رويترز :

كشفت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت لأعلى مستوى لها على الإطلاق بدعم من طلب قياسي من شركات التكرير الخاصة وهوامش ربح قوية. وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الواردات في أكتوبر ارتفعت 32 بالمئة عنها قبل عام إلى 40.80 مليون طن بما يعادل 9.61 مليون برميل يوميًا مقارنة مع 9.05 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. وكان آخر مستوى قياسي مرتفع للواردات على أساس يومي 9.60 مليون برميل يوميًا في أبريل الماضي. وزادت الواردات 8.1 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى 377.16 مليون طن أو 9.06 مليون برميل يوميًا وتتجه صوب تحقيق أعلى مستوى للشحنات السنوية. وجاءت هذه الأحجام القياسية نتيجة قوة الواردات من شركات التكرير الخاصة في الصين. وقالت إيما لي المحللة في رفينيتيف لأبحاث وتوقعات النفط إن هذه المصافي اشترت 8.22 مليون طن من النفط الخام في أكتوبر وهذا هو أعلى مستوى شهري منذ أن بدأت بكين تحديد حصص استيراد لها في 2015. ويتماشى الحجم الكلي لواردات أكتوبر مع توقعات رفينيتيف التي جاءت عند 40.95 مليون طن. وبلغت واردات الغاز الطبيعي في أكتوبر عبر خطوط الأنابيب وكذلك الغاز الطبيعي المسال 7.3 مليون طن بزيادة 25.6 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي لكن أقل من 7.62 مليون طن في سبتمبر وقعت شركة النفط الصينية العملاقة سينوبك عقدًا سنويًا يغطي العام 2019 لشراء النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية وذلك أثناء مؤتمر تجاري في شنغهاي.ولم تعلن الكميات المتفق عليها في العقد لكن مسؤولين تنفيذيين اثنين في سينوبك مطلعين على الشروط قالا إن الكويت ستورد نفس كميات الخام كما في 2018. وطلب المصدران عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام. جاء ذلك بعد أن وقعت بتروتشاينا اتفاق توريد خام للعام 2019 مع الكويت أمس الأربعاء مع عدم تغيير الأحجام عن العام الحالي.