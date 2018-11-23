نائب الأمير يستعرض استراتيجية النمو المستقبلية لـ قطر للبترول

الدوحة - قنا: ترأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بالديوان الأميري ظهر أمس، وقد اطلع المجلس على سير العمل في قطر للبترول واستراتيجية النمو المستقبليّة، وأقرّ ميزانية العام 2019.

ووجّه سمو رئيس المجلس خلال الاجتماع، بإطلاق اسم «حي عبدالله بن حمد العطية» على مباني حي قطر للبترول الجديدة في منطقة الخليج الغربي تقديراً لدوره الكبير وإسهاماته في تطوير قطاع الطاقة في الدولة.

