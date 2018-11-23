القطرية: ملتزمون بتعزيز خدماتنا في السوق الأوروبي

الدوحة - الراية: أكدت مجموعة الخطوط الجوية القطرية التزامها بتعزيز خدماتها في السوق الأوروبي. وفي هذا الإطار بحث السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة من الأعضاء البارزين من البرلمان الأوروبي وعدد من صنّاع القرار من المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع في مدينة بروكسل، بلجيكا.

وعقد أكبر الباكر خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش، وعضو البرلمان الأوروبي السيد رامون تريموسا، وعضو البرلمان الأوروبي خوسيه ايغناسيو، وعضو البرلمان الأوروبي السيد إسماعيل إيرتوغ، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة الأوروبية بروكسل. كما التقى السيد هنريك هولولي، المدير العام للمواصلات والحركة في المفوّضية الأوروبية.

وقال أكبر الباكر: أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا للدعم الذي يقدمه مجموعة من كبار صنّاع القرار الأوروبيين إلى دولة قطر وإلى الخطوط الجوية القطرية.. مشيراً إلى أن اللقاءات سلطت الضوء على المزيد من فرص التطوّر لقطاع الطيران مع التركيز على إتاحة المزيد من خيارات السفر للمسافرين وإيجاد حلول اقتصادية طويلة الأمد، بالإضافة إلى تناول مواضيع أخرى. وأعرب عن ثقته بأننا سوف ننجح بإنجاز جميع هذه الأمور».

وأشاد الباكر بالانفتاح والتفاهم الذي أظهرته الدول الأوروبية تجاه مختلف المبادرات.. معرباً عن شكره إلى الاتحاد الأوروبي على دعم دولة قطر خلال الحصار الحالي المفروض على الدولة».

حفل عشاء

وخلال الأمسية، شارك أكثر من 16 عضواً برلمانياً في حفل العشاء الذي أقيم في الصالة الرئاسية في البرلمان الأوروبي بحضور مجموعة من كبار الشخصيات، حيث ألقى الحضور كلمات تناولوا فيها عدداً من المواضيع الرئيسية.

ويتزامن توقيت الزيارة مع قرب إنجاز المرحلة النهائية من اتفاقية النقل الجوي الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، والتي تعد منصّة مميزة لدولة قطر والخطوط الجوية القطرية للانخراط في محادثات بنّاءة مع نظرائهم الأوروبيين بخصوص مستقبل مشرق لمرحلة متكاملة من النمو والتعاون بين جميع الأطراف.

ومع 617 رحلة أسبوعياً إلى أوروبا، تحلّق الخطوط الجوية القطرية بحوالي 91 ألف مسافر أسبوعياً إلى أكثر من 50 مدينة في أوروبا. وعلى مدار الـ18 شهراً الماضية، عززت الخطوط الجوية من شبكة وجهاتها في القارّة الأوروبية من خلال تدشين رحلاتها إلى 15 وجهة جديدة فيها، بما في ذلك نيس ودبلن وملقة وبراغ ولندن غاتويك وغيرها. وسوف تسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها إلى المزيد من الوجهات في أوروبا خلال الفترة القادمة، بما في ذلك لشبونة وفاليتا، ليرتفع عدد الوجهات الناقلة في أوروبا إلى 56 وجهة.

وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مدينة بروكسل البلجيكية في شهر يناير لعام 2011 مع خمس رحلات أسبوعياً، فيما ارتفع عدد الرحلات إلى سبع رحلات أسبوعياً (رحلة يومياً) اعتباراً من شهر فبراير لعام 2018 وإلى ثماني رحلات أسبوعياً في شهر ديسمبر لعام 2018 على متن طائرة من طراز بوينغ 777.

160 وجهة

تحتفل الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، بمرور أكثر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار «معاً إلى كل مكان». في عام 2018 ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها جوتنبرج في السويد، ودا نانج في فيتنام، ومومباسا في كينيا، وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 200 طائرة.

وحازت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم عن مقاعد كيو سويت، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.