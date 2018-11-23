قطر تشارك في اجتماعي التعاون التجاري والصناعي الخليجيين

الدوحة - الراية: ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري (56) وكذلك اجتماع لجنة التعاون الصناعي (44) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم أمس الأول بدولة الكويت بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تم خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري مناقشة جملة من الموضوعات ذات الصلة بمستجدات وتعديلات القوانين والأنظمة التجارية منها القانون الموحّد لمكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية وقانون المنافسة، إضافة إلى مبادرات رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، واختصاصات مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.

وتضمن اجتماع لجنة التعاون الصناعي مناقشة الموضوعات ذات الصلة بتعديل القوانين والأنظمة الصناعية والتي من بينها اعتماد ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة والآليات الخاصّة باتخاذ القرار في اللجنة الوزارية بشأن مكافحة الإغراق والاطلاع على التقارير الخاصة بمؤسسة الاستشارات الخليجيّة وأنشطتها خلال عام 2017.

وأكدت اللجنة أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصادات دول المجلس.