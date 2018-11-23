عطل فنّي يوقف تداولات البورصة ساعة

تعرّضت بورصة قطر في بداية تداولات أمس لعطل فنّي، وتقرّر على أثرة إلغاء جميع الصفقات المُنفّذة قبل أن تعود للتداولات بعد توقّف عمليات التداول ساعة وعشرين دقيقة تقريباً، واستأنفت البورصة التداولات على ارتفاع. وكان آخر عطل فنّي قد حدث في البورصة، كان بالمصادفة في نفس الوقت تقريباً منذ خمس سنوات، وذلك في 20 نوفمبر 2013.

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