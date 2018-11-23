منصة «فنتك» تستقطب شركات التكنولوجيا العالمية

الدوحة - الراية: أكد مركز قطر للمال أنه يعمل على توفير منصة «فنتك» لاستقطاب شركات التكنولوجيا المالية العالمية التي ترغب في مزاولة أعمالها في قطر أو في أسواق التحويلات المالية، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة B-Hive الأوروبية للمساعدة على تسهيل التعاون في العديد من الجوانب على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة ضمن التزام المركز بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

وقال السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، إن مركز قطر للمال يساهم بشكل فعّال في تنفيذ خطة التكنولوجيا المالية الوطنية، مشيراً إلى رصد إقبال مستقر على أعمال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى 105 شركات، بعدما كانت تقتصر على 46 شركة فقط بين عامي 2013 و2015، وأضاف سيوفر اعتماد التكنولوجيا المالية العديد من الفرص في القطاع المالي القطري، مثل الإدماج المالي. مشيراً إلى أن قرابة 80% من شركات التكنولوجيا المالية غير خاضعة للتنظيم؛ ما يساعد على العمل على مسائل هامة مثل الأمن الإلكتروني وتحليل البيانات والنفاذ الرقمي والتعاملات غير النقدية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وكان مركز المال قد شارك بمؤتمر أمن معلومات القطاع المالي في إطار سعيه المتواصل إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى العمل فى قطر.

وخلال جلسة حوارية حول «التكنولوجيا المالية/‏‏ قواعد البيانات المتسلسلة»، تحدّث السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، عن الجوانب الأساسية المرتبطة بنمو مجال التكنولوجيا المالية، مع متحدثين آخرين من بينهم السيد سيمون انجهام، من SVP Enterprise Solutions، KYC Global، والدكتور جواد الخالقي، مؤسس 30Tech، والسيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة QPAY، والسيد بورا جوكنار، مدير المبيعات الدولية في Cardtek.

خلال الجلسة، ناقش المشاركون مختلف المناهج والأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيف يمكن للهيئات التنظيمية الاستفادة من التكنولوجيا المالية بشكل فعّال، بالإضافة الى الدروس المستخلصة، وأفضل الممارسات من الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا في استخدام هذه التكنولوجيا.