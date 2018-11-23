الصين ترفض الاتهامات التجارية الأمريكية الجديدة

بكين ـ أ ف ب: أكدت الصين أمس أنه لا يمكنها القبول باتهامات واشنطن الأخيرة بحقها بارتكاب ممارسات تجارية غير منصفة في وقت انخرط عملاقا الاقتصاد في سجال قبيل اجتماع هام مرتقب بين رئيسيهما في وقت لاحق هذا الشهر. وفي تحديث لتحقيق سابق تناول ممارسات الصين التجارية، اتهمت واشنطن بكين بالفشل في تغيير ممارساتها التجارية غير المنصفة، وقالت إن الأخيرة اتخذت على ما يبدو إجراءات إضافية غير منطقية خلال الأشهر الأخيرة.

ونددت وزارة التجارة الصينية بالتقرير الجديد خلال مؤتمر صحفي أمس. وقال الناطق باسم الوزارة غاو فينغ: إن الولايات المتحدة أعدت ما أطلق عليه تقرير محدّث.. حيث وجهت اتهامات جديدة غير مبررة إلى الصين والتي لا أساس لها على الإطلاق وتتجاهل الحقائق. لا يمكن للصين قبول ذلك. واتهمت السلطات الأمريكية بكين بالسعي إلى الهيمنة صناعياً على الصعيد العالمي في قطاعات أساسية على غرار تطوير الروبوتات والطاقة المتجددة عبر وسائل عدة غير قانونية.

وتتضمن هذه الوسائل سرقة الملكية الفكرية عبر إجبار الشركات الأمريكية في الصين أو الضغط عليها لتسليمها أو من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات المدعومة حكومياً، إضافة إلى القرصنة والتجسس الصناعي والإغراق.

وقال غاو: نأمل بأن تتوقف الولايات المتحدة عن أقوالها وأفعالها التي تضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وأن تتبنى موقفاً بنّاء لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح. ويتوقع أن يناقش ترامب المسائل التجارية مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في الأرجنتين في 30 نوفمبرالجاري.