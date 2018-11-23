البورصة تكسب 2.1 مليار ريال

الدوحة - الراية:

اختتمت بورصة قطر آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء للجلسة الثانية على التوالي وذلك بعد التعرّض لعطل فنّي صباح أمس، وارتفع المؤشّر الرئيسي للبورصة أمس، بنسبة 0.35%، بمكاسب قدرها 35 نقطة بالغاً مُستوى 10328.4 نقطة، وذلك من خلال تداول أسهم 45 شركة، ارتفع منها أسهم 27 شركة، بينما تراجعت أسهم 12 شركة أخرى، واستقرّت أسهم باقي الشركات عند مُستوى إغلاقها السابق. من ناحية أخرى، ارتفع رأس المال السوقيّ للأسهم عند مُستوى 583.8 مليار ريال، مُقارنة بـ581.7مليار ريال قيمة رأس المال السوقيّ بالجلسة الماضية، بمكاسب 2.1 مليار ريال، كما ارتفع مُؤشّر جميع الأسهم بنسبة 1.20% عند مُستوى 3111.99 نقطة، بينما تراجع مُؤشّر الريان الإسلاميّ أمس بنسبة 0.05%، وأغلق عند مُستوى 3892 نقطة، وكانت البورصة قد تعرّضت لعطل فنّي في بداية التداولات، تقرّر على أثرة إلغاء جميع الصّفقات المنفّذة والعودة للتداول من جديد. وعلى صعيد أداء البنوك، فجاء أغلبها في المنطقة الخضراء، وتصدّر قطاع الاتّصالات المُرتفعين بنسبة 2.13%، وصعد قطاع البنوك بنسبة قدرها 0.46%، كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.23%، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.18% بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، وانخفض قطاع التأمين بنسبة 0.88%، وهبط أيضاً قطاع الخدمات بنسبة 0.12%. وشهدت جلسة أمس انخفاضاً في وتيرة التداولات مقارنة بالجلسة السابقة، حيث بلغت قيم التداول نحو 147 مليون ريال، مُقابل 168 مليون ريال في جلسة أمس الأوّل، بينما بلغت أحجام التداول نحو 4.2 مليون سهم، مُقابل 4.1 مليون سهم في الجلسة السابقة تمّت من خلال 3069 صفقة. وجاء ارتفاع السوق أمس ليعزّز من وجوده في المنطقة الخضراء، وقال وسطاء بالبورصة إنّ التعاملات بدأت على ارتفاع مُعظم الأسهم بدعم من عمليات شراء على أسهم قياديّة، وأوضحوا أنّ نهاية جلسة التداول شهدت عمليات بيع نسبيّة من قبل المُستثمرين الأفراد بهدف جني الأرباح، مُتوقّعين أن يُواصل السوق صعوده الفترة المُقبلة بدعم من قوّة الاقتصاد بالإضافة إلى رفع أوزان أسهم بعض الشّركات لمؤشّرات الأسواق الناشئة، وهو ما سيكون له مردود طيّب على أداء السّوق.