سياسة تركيا المالية تكبح التضخم

أنقرة ـ رويترز: قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس إن سياسة بلاده المالية المشددة ستكون أكبر العوامل المساهمة في مواجهة التضخم، مضيفاً أن النشاط الاقتصادي سيكون دون مستوى إمكاناته على مدى العامين المقبلين. أدلى ألبيرق بتصريحاته أمام لجنة الموازنة في البرلمان. وذكر أن المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ اقتصادي وإعادة توازن في النصف الثاني من العام الحالي.

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