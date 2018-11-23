Ooredoo تطلق باقات جديدة للبرودباند الجوال

الدوحة - الراية: أطلقت Ooredoo باقات برودباند جوال غير محدودة جديدة تتميز بأنها توفر للعملاء قيمة مميزة مقابل التكلفة، ما يضمن لعملاء Ooredoo الحصول على أفضل العروض المتوفرة في السوق لباقات الإنترنت، بأسعار تبدأ من 250 ريالاً شهرياً.

وقالت إن باقة البرودباند الجوال غير المحدودة ماكس مقابل 500 ريال شهرياً، تتيح للعملاء الحصول على 400 جيجابايت من البيانات بالسرعة الكاملة، أما باقة البرودباند الجوال غير المحدودة لايت مقابل 250 ريالاً شهرياً، فتتيح للعملاء الحصول على 60 جيجابايت، مشيرة إلى أن العملاء سوف يتمكنون من مواصلة استخدام الإنترنت بلا حدود دون تكلفة إضافية وبسرعة مخفضة، إلى حين موعد تجديد الباقة.

وبمناسبة إطلاق الباقات الجديدة، ستمنح Ooredoo عملاءها الذين يشتركون في باقات البرودباند الجوال الجديدة اشتراكاً مجانياً في خدمة STARZ PLAY الترفيهية لغاية 30 يونيو 2019.

وتعد Starz Play خدمة الاشتراك بمحتوى الفيديو حسب الطلب، وتوفر أكثر من 10,000 ساعة من المحتوى الترفيهي المميز بما في ذلك أحدث أفلام هوليوود، والبرامج الوثائقية وبرامج الأطفال والمسلسلات التي تعرض بالتزامن مع وقت عرضها في أمريكا، إضافة إلى محتوى ترفيهي باللغة العربية بتقنية HD و4K فائقة الوضوح.

وقالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo إنها تدرك رغبة عملائها في الحصول على باقات إنترنت برصيد بيانات أكبر وبسرعات فائقة بحيث يمكنهم الاستمتاع باستخدام البيانات دون القلق من مفاجآت الفواتير.