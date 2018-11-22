التحالف السعودي الإماراتي يرضخ ويُوقف عملياته في الحديدة

واشنطن - وكالات:

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أمس أن تحالف السعودية والإمارات في اليمن، أوقف عملياته العسكرية في مدينة الحديدة، وذلك بعد ضغط دولي زادت حدّته بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي. وقال ماتيس في تصريحات له: “السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية حول الحديدة، وجبهات القتال لم تتغير خلال الـ 48 ساعة الأخيرة”. وأضاف: “إذا كنتم تريدون إنهاء حرب اليمن فعليكم العمل مع الرياض. والرؤساء ليس لديهم حرية العمل مع شركاء لا تشوبهم شائبة”. وأعلن ماتيس أن وقف عمليات التحالف العربي في الحديدة يأتي في إطار التمهيد لمحادثات السلام التي ستعقد مطلع ديسمبر المقبل في السويد.

وأبان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع دول الشرق الأوسط لمعالجة المسائل الجدية ذات الطابع الاستراتيجي والأمني. وقال ماتيس: “هناك تحديات عدة في المنطقة وليست اليمن وحدها، فهناك الأزمة الخليجية وحصار قطر وهي حقيقية”. بشأن قضية خاشقجي استبعد وزير الدفاع الأمريكي أن تكون وكالة الاستخبارات CIA أو الحكومة السعودية “قد توصّلتا يقيناً للمسؤول عن الجريمة”. ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، إلى العاصمة صنعاء لبحث ترتيبات الجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع ديسمبر المقبل.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن 80% من أطفال اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية، جرّاء الحرب الدائرة في البلاد. جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة، عبر صفحة مكتبها باليمن على “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يحييه العالم من كل عام، لتسليط الضوء على أهمية الرعاية والاهتمام بالطفولة. ومن جانبها قالت منظمة “أنقذوا الأطفال” ومقرها بريطانيا، إن “نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما تُوفوا بسبب سوء التغذية الحاد” خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن.