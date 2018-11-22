صاحب السمو يعود إلى أرض الوطن

الدوحة - قنا: عاد حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، مساء أمس الأوّل إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادماً من الجمهورية الإيطاليّة بعد زيارة شملت كذلك جمهورية كرواتيا. رافق سمو الأمير وفد رسميّ.

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