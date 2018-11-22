مكتبة قطر الوطنية تبث مباشرة هبوط مركبة ناسا على المريخ

الدوحة - قنا:

أعلنت مكتبة قطر الوطنية أمس، أنها ستبث عملية هبوط مركبة ناسا الفضائية التي تحمل المسبار الاستكشافي لكوكب المريخ في إطار “المهمة إنسايت” على سطح الكوكب الأحمر لبدء رحلتها الاستكشافية الشاملة على سطح الكوكب على الهواء، مباشرة في المكتبة يوم 26 نوفمبر الجاري.

تبدأ الفعالية في تمام الساعة 10 ليلاً بمحاضرة حول الهبوط على الكواكب للدكتور عصام حجي، العالم والباحث المتخصص في علوم الأرض والكواكب، والعضو في العديد من الفرق العلمية لتطوير الرادارات الفضائية والاستطلاعية. كما ستتاح للحاضرين فرصة إجراء حوار مباشر مع علماء من وكالة ناسا حول الهبوط على الكواكب والكيفية التي تتم بها.

ومن المقرر أن تتم عملية الهبوط على المريخ في تمام الساعة 11 ليلاً بتوقيت الدوحة.

وتأتي عملية الهبوط، عقب رحلة استمرت 205 أيام.

و“إنسايت” هي أول مهمة للهبوط على سطح كوكب المريخ تنفذها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” منذ عام 2012 وسيشاهدها الملايين حول العالم.

وأوضحت مكتبة قطر الوطنية في بيان، أن الدعوة مفتوحة لكل المهتمين بالفلك واستكشاف الفضاء والعلماء والجمهور العام لحضور الفعالية من خلال التسجيل المسبق عبر موقع المكتبة على الإنترنت.

وقالت الدكتورة نوف الخشمان، مدير إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية في مكتبة قطر الوطنية، في تصريح أمس، إن توفير فرص التعلم المتنوعة لجمهور المكتبة ومختلف فئات السكان في قطر جزء أصيل من رسالة مكتبة قطر الوطنية وعملها، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يقوم منتدى الكتاب العلمي بدور مهم في تثقيف الشباب والناشئة وإثراء شغفهم بالعلوم وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية والمهنية في التخصصات العلمية.

ونوهت إلى أن مثل هذه الفعاليات لها تأثير جوهري في إذكاء روح الاستكشاف والفضول وفتح آفاق واسعة للخيال أمام الشباب واليافعين في قطر.

والبث المباشر لعملية الهبوط على المريخ إحدى فعاليات منتدى الكتاب العلمي، الذي يرأسه الدكتور عصام حجي، وهو مبادرة من المكتبة تهدف إلى تشجيع الشباب واليافعين على قراءة الكتب العلمية من أجل إثارة اهتمامهم بموضوعات العلوم والتكنولوجيا.

وبخصوص البث المباشر، أكد حجي، أن كل مهمة هبوط هي لحظة تحد يواجهها مجتمع علوم الفضاء بأكمله. وأن المسبار/‏‏إنسايت/‏‏ سيحاول الإجابة على أسئلة علمية مهمة حول القشرة الداخلية لكوكب المريخ ومدى اختلافه عن كوكبنا، الأمر الذي سيمكن من معرفة المزيد عن تكوين المريخ وتطوره، وهو مجال ما زال الكثير منه مجهولاً حتى اليوم.