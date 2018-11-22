أكثر من 30 جهة مشاركة باحتفالات اليوم الوطني

أكد السيد حسن العجمي المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني أن احتفالات اليوم الوطني ستشهد مشاركة أكثر من 30 جهة على مستوى الدولة منها شركات تشارك لأول مرة وتقدم فعاليات جديدة باليوم الوطني.

ونوه بتخصيص فعاليات للجاليات بعدة أماكن في الدولة بدخان والصناعية والوكرة والخور بالتنسيق مع وزارة الداخلية ولخويا متوقعا حضور قرابة 25 ألف مشارك لتلك الفعاليات.

ونوه بأن فعاليات الجاليات ستتضمن عروضا ثقافية ورياضية وفقرات توعوية وطبية.

وأوضح أن فعالية الكورنيش في 18 من ديسمبر ستتضمن المسير الوطني والذي تقرر إجراؤه صباحا خلافا للعام الماضي.

وأشار إلى توفير زينة على امتداد شارع الكورنيش بهذه المناسبة وتوفير شاشات في الكورنيش وحديقة البدع لنقل الحدث للجميع، لافتا إلى أن المدرجات الموجودة بالكورنيش تستوعب 25 ألف شخص.

وأوضح أن خدمة المواقف سيتم توفيرها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة “أشغال”.

وبالنسبة لدرب الساعي قال العجمي خلال استعراضه استعدادات اللجنة: درب الساعي تقرر أن يبدأ من 12 إلى 20 ديسمبر اعتبار من التاسعة صباحا وتم زيادة عدد الشركات الشريكة، وجدول زيارات درب الساعي تم تعميمه بوسائل الإعلام.

وأشار إلى أن فعاليات قطاع التعليم تضم فعاليات “استقبال سمو الأمير، والعرضة، والمناظرات، ولمراداه، والتمبة، وسند قانوني، وأُسود تميم، وخدمة الوطن، وإعلامي المستقبل، وعد القصيد، والمسرح”..

وأشار إلى أن الفعاليات تشهد تطويرا سنويا وضم فعاليات جديدة مستشهدا باستحداث فعالية جديدة بالقطاع التعليمي وهي فعالية سند قانوني والتي تعكس المحكمة الصورية وتشرف عليها مبادرة سند قانوني.

وأكد أن انطلاق فعاليات درب الساعي ستكون من يوم 12 ديسمبر وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وقال في تصريحات على هامش اللقاء الصحفي: الاحتفالات عرس وطني وقد راعينا التقويم الأكاديمي لطلبتنا والتغيير الذي طرأ عليه ومن منطلق الحرص على مشاركاتهم تم تحديد الفترة الصباحية من 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا بدلا من الثامنة صباحا كما كان يحدث العام الماضي.

وأشار إلى أن الهدف من تعديل المواعيد هو الحرص على مشاركة الطلبة بالإضافة إلى إعطاء الجهات المختلفة الفرصة ليكونوا جزءا من الحدث.

وأشار إلى أنه بالإضافة لمشاركة جهات جديدة يتم توجيه الجهات المشاركة على تقديم فعاليات جديدة تخدم رؤية اليوم الوطني.

وأكد أن فعاليات اليوم الوطني تعزز الهوية الوطنية والتراث وهي تدعم رؤية 2030م والمتمثلة في الأصالة والمعاصرة.

وقال: إذا زرت فعاليات اليوم الوطني تتعزز قيم الولاء والتكاتف والوحدة، ومن يزر فعاليات درب الساعي سيجد فيها الفعاليات التراثية والثقافية والوطنية، كما أن فعاليات القطاع التعليمي الموجهة للنشء فيها ما يعزز الولاء والتراث وقيم الثقة بالنفس والاعتزاز بالذات.

وأشار إلى توجيه الدعوة للمشاركة في الفعاليات إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة.



ناصر الصرامي: مفاجأة في تزيين الكورنيش

قال السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة خلال تصريحات على هامش اللقاء الصحفي: هناك لجنة مشكلة من قبل سعادة المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة تسمى لجنة اليوم الوطني تتولى بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة بالوزارة أعمال تزيين الكورنيش والمنصة الرئيسية، لافتا إلى أن الأشكال والتصاميم ستكون جديدة وستمثل مفاجأة.

وأضاف: إن الوازرة تشارك هذا العام في فعاليات اليوم الوطني من خلال خيمة في درب الساعي بطول 30 مترا وعرض 30 مترا.

وأشار الصرامي إلى أن خيمة الوزارة في درب الساعي ستضم كافة قطاعات البلدية والبيئة، كالخدمات العامة والبيئة والشؤون الزراعية، حيث تشارك 18 إدارة من وزارة البلدية في فعاليات درب الساعي، إضافة إلى التعريف بتطبيق “عون” الذي أطلقته البلدية ويضم 94 خدمة للجمهور.

ونوه بأن وزارة البلدية والبيئة ستعمل من خلال خيمتها في درب الساعي على التعريف بالخطة الاستراتيجية والخطة العمرانية للدولة، وتوعية السكان حول كيفية الاستفادة من خدمة “عنواني”، لافتا إلى إطلاق فعاليات المهندس الصغير وخدمة التعريف بسبل استخراج رخص البناء، وكذلك عمل الحدائق الداخلية والخارجية، وغيرها من النشاطات التوعوية الموجهة لجمهور درب الساعي.

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة: سنعمل من خلال خيمة الوزارة في درب الساعي على التعريف بقانون النظافة العامة وكيفية توقيع الوزارة للمخالفات، وبذلك تكون خيمة وزارة البلدية قد شملت جميع اختصاصات عملها، من أجل تعريف الجمهور بها.