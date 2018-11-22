الكورنيش يتأهب لاحتفالات اليوم الوطني

الدوحة - الراية :

يشهد الكورنيش حركة دؤوبة ومتسارعة استعداداً لاحتفالات اليوم الوطني، بهدف إنجاز الأعمال المتعلقة بالتجهيزات الخاصة بالمسير الوطني، حيث انتهت أعمال إقامة المنصة الرئيسية لمتابعة المسير الوطني، كما يجري العمل على الانتهاء من المنصات الخاصة بالجمهور أمام حديقة البدع والتي سيتابعون من خلالها الاحتفالات وفقرات المسير الوطني. فقد أكمل القائمون على تجهيز الكورنيش أعمال تطوير وتوسعة المنصة الرئيسية للاحتفال والتي بدأت منذ عدة أشهر، حيث بدت المنصة حالياً في أبهى صورها استعداداً للاحتفالات، حيث تزينت المنصة بالزهور الجميلة التي أكسبتها حلة في غاية الروعة. ومن المقرر الانتهاء خلال الأيام المقبلة من باقي أعمال التزيين الخاصة باحتفالات اليوم الوطني من خلال تجميل وإضاءة الكورنيش، عبر تزيين النخيل وتركيب الأعلام على أعمدة الإضاءة واستكمال وضع الحواجز الحديدية، حيث تحرص اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني على أن تخرج الاحتفالات في أفضل صورة وبما يليق بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر على الساحة الإقليمية والدولية.

في سياق متصل، تواصل اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني أعمالها على قدم وساق لتجهيز موقع فعاليات درب الساعي المخصص للاحتفالات، حيث تحول الموقع إلى خلية عمل متواصلة للانتهاء من كافة التجهيزات والعمل على تركيب الخيام الخاصة بالفعاليات المتنوعة التي يقدمها المخيم لزواره.