وزيرة خارجية كينيا تجتمع مع سفيرنا

نيروبي - قنا: اجتمعت سعادة السيدة مونيكا جوما وزيرة خارجية جمهورية كينيا، مع سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى كينيا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

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