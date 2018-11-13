قــطــر تدعــم الاســـتقرار فـي لــيبيا

باليرمو - قنا :

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس ، مع سعادة السيد غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وذلك على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد في إيطاليا.

بحث الاجتماع آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا.

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم دولة قطر للاستقرار في ليبيا ولمهام المبعوث الخاص الرامية لإعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس ، مع سعادة السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد في إيطاليا.

بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة الى آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا.