رئيس الوزراء يستقبل وزراء الداخلية ورؤساء الوفود المشاركين في ميليبول قطر

الدوحة - قنا: استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح أمس، عدداً من أصحاب السعادة وزراء الداخلية ورؤساء الوفود المشاركين في فعاليات المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2018” في نسخته الثانية عشرة المنعقد بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

فقد استقبل معاليه كلاً من معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عُمان الشقيقة، وسعادة السيد لوران نونيز نائب وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وسعادة الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الداخلية بجمهورية السودان الشقيق، وسعادة اللواء جونو شاليف كاشكار وزير الشؤون الداخلية بجمهورية قرغيزيا، وسعادة السيد إيغور شونيفيتش وزير الشؤون الداخلية بجمهورية بيلاروس.

كما استقبل معاليه أيضاً سعادة الفريق عصام سالم النهام وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد عبداللطيف الحموشي مدير عام الأمن الوطني بالمملكة المغربية الشقيقة، وسعادة السيد جلال أوزن كايل مدير الشرطة الوطنية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد سونغ وي مدير عام إدارة تمويل المعدات بوزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، وسعادة السيدة بيليانا بوبوفيتش إيفكوفيكش سكرتيرة دولة بوزارة الداخلية بجمهورية صربيا.

جرى خلال المُقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





تعـــاون قطــري تــركي لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أكّد السيد جلال أوزن كايل مدير الشرطة الوطنية التركية أهمية معرض ميليبول قطر في عرض أحدث أجهزة ومعدات الأمن الداخلي على مستوى العالم، مما جعل الجمهورية التركية تشارك فيه على أعلى المستويات، فضلاً عن مشاركة العديد من الشركات التركية المتخصصة في مجال الأمن الداخليّ.

وأشار إلى التعاون والتنسيق في المجال الأمنيّ بين الجمهورية التركية ودولة قطر، حيث يوجد الآن تدريبات مشتركة بين الجانبين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكداً استمرار التعاون الأمنيّ وتطويره مستقبلاً بين الجانبين.

ونوّه بدعم الجمهورية التركية لشقيقتها قطر في المجال الأمنيّ لتنظيم مونديال كأس العالم عام 2022، وتقديم كافة سبل الدعم البشري واللوجستيّ.

وأكّد وقوف تركيا مع قطر في جميع المجالات، مُتمنياً التوفيق والنجاح لدولة قطر في تنظيم مثل هذه المعارض الدولية التي يستفيد منها مسؤولو الأمن في جميع دول العالم.





مساعد مدير الأمن الأردني: الارتقاء بالعمل الشرطي

عبّر العميد عبيدالله عبدربه المعايطه مساعد مدير الأمن العام للعمليات بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن سعادته بالمشاركة في افتتاح ميليبول قطر 2018م، مُؤكّداً حرص الأردن على المشاركة مع جميع شقيقاتها في مثل هذه الفعاليات الكُبرى. وأشار إلى أن المعرض يتميّز بالجمع بين الأجهزة والمعدات الخاصة بالأمن وفي مجال الدفاع المدني والإنقاذ.

وحول أهمية ما يتمّ عرضه في المعرض من التقنيات في مجالي الأمن والسلامة، قال إن ذلك يعدّ من الجوانب الإيجابية المهمة التي ترتقي بعمل الشرطة وتجعلها أكثر قدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها سواءً في جانب ترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع، أو فيما يتعلق بالسلامة العامة، مُشيراً إلى أن المعرض يتيح للمختصين معرفة إلى أين وصل العلم، وإلى أين وصلت التكنولوجيا في هذه المجالات المُهمّة.





وزير الداخلية السوداني: منصة مهمة لعرض أحدث التكنولوجيات الأمنية

أكّد سعادة السيد أحمد بلال عثمان وزير الداخلية السوداني على المكانة الدولية والإقليمية التي يمثلها معرض ميليبول قطر، لافتاً إلى أنه منصة مهمة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الأمنية الحديثة، خاصة في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني، إلى جانب كونه ملتقى مهماً لتبادل الخبرات مع المُختصين، وفرصة لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين قيادات الأمن الداخليّ.

وأضاف إن وزارة الداخلية السودانية حريصة على المشاركة في ميليبول قطر للاطّلاع على آخر وأحدث تقنيات الأمن الداخليّ التي يتضمنها المعرض.

وقال سعادته إن معرض ميليبول قطر يشهد تطوّراً ملحوظاً من نسخة إلى أخرى، من حيث زيادة عدد الدول المشاركة، ونوعية التقنيات المعروضة. لافتاً إلى تطلّع الوفد السوداني إلى عقد لقاءات مع رؤساء وأعضاء الدول الشقيقة والصديقة على هامش أعمال المعرض بهدف تطوير العلاقات الثنائية.

وأكّد عمق العلاقات القطرية السودانية في مجالات العمل الشرطي المُختلفة من خلال نقل وتبادل الخبرات، عبر عددٍ من الاتفاقيات، وخاصّة في مجالات التدريب الشرطيّ. مُؤكّداً استمرار تطوير العلاقات مع دولة قطر في كافة المجالات الأمنية والشرطية.



أكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية .. نورالدين بدوي:

تعزيز التـعاون الأمـني بين قطــر والجــزائـر

تبادل الخبرات والمعلومات وبحث التعاون في الدفاع المدني



قال سعادة نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري إن مشاركته في افتتاح معرض ميليبول قطر 2018، “كانت فرصة للقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث أبلغته تحيات معالي السيد أحمد أويحيى الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وكان اللقاء أيضاً فرصة لتقييم وتفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2016 لتبادل المعلومات والخبرات، وهناك توافق بين البلدين على التقييم الإيجابي لتنفيذ الاتفاقية”.

وأضاف سعادته: “تحدثنا أيضاً خلال اللقاء عن تطوير العلاقات الثنائية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات إلى مستويات عليا، ونتمنى أن تكون لنا فرصة أخرى لمناقشة التعاون في مجالات أخرى، مثل الدفاع المدني قريباً”.

وعن أهمية معرض ميليبول قطر 2018، نوّه وزير الداخلية الجزائري بأن “المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني “مليبول قطر“ الذي تنظمه دولة قطر يعدّ حدثاً دولياً مهماً للغاية، لاسيّما وأنه يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة والدفاع المدني”.

وأضاف: “معرض ميليبول قطر يؤكد أن هناك اهتماماً دولياً، وابتكارات حديثة ومتطورة على المستوى الدولي لمجابهة التحديات الأمنية، والآفات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، والجريمة، والجريمة المنظمة، ولاحظنا التقنيات المتقدمة للغاية التي تتوفر عبر أجنحة المعرض. ونحن نعتقد أن مواجهة الإرهاب وباقي الآفات الخطيرة هو تحدٍ يمسّ كل الدول، وأن الإرهاب لا حدود له، ولا يعني دولاً بعينها في العالم، بل هي آفة عابرة للحدود، وتتطلب تجنّداً دولياً فاعلاً وقوياً.

ومن هنا، تأتي أهمية تنظيم معرض مليبول وغيره من المعارض التي تقدم أحدث الابتكارات التي تمكن من مجابهة الإرهاب ومختلف الجرائم والآفات التي يواجهها العالم. وأعتقد أن المجتمع الدولي يشهد تطوراً مستمراً في مجال تدريب الكوادر البشرية وتوفير الإمكانات المادية للتصدي للتحديات الأمنية المستقبلية”

وأضاف: “من بين أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها. والجزائر لديها تجربة ثرية وخاصة في مكافحة الإرهاب، ومشاركتنا اليوم في معرض مليبول قطر تعكس إرادة الجزائر لتنسيق الجهود، وتبادل المعلومات لمحاربة الإرهاب ومختلف التحديات الأمنية التي يواجهها العالم”.



مدير التحقيقات الجنائية بالكويت:

تطور كبير لميليبول قطر

قال اللواء فهد الدوسري مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة إن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بحضور هذه الفعالية الكبرى التي تنظمها وزارة الداخلية القطرية بالتعاون مع ميليبول فرنسا. وقال إن المعرض في كل دورة من دوراته يشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك من خلال زيادة عدد الشركات والجهات العارضة والدول المشاركة.. مشيراً إلى أهمية المعرض كونه يقدم أحدث المعدات التي يستفاد منها في عمل الشرطة سواءً في الجانب الأمني أو فيما يتعلق بتحقيق السلامة العامة للمجتمع، ومواجهة الحوادث والكوارث بشكل عام.

وأشاد بمستوى التنظيم الممتاز للمعرض والذي يؤكده الحضور الكبير من قبل الشركات والجهات العارضة من مختلف أنحاء العالم.





باتريشا روزا ليند: أفضل التقنيات في العالم

قالت اللواء باتريشا روزا ليند المفوض العام بالمكسيك: التقنيات التي تقدمها الشركات الموجودة في المعرض من أفضل التقنيات وأحدثها والمتوفرة في العالم. ومن خلال المشاركة أو زيارة أي جناح في المعرض تتوفر خبرات جديدة، وهناك شركة مكسيكية مشاركة في هذا المعرض.

ومن دواعي سروري أن أشيد بالتعاون المتبادل بين البلدين، وعلاقات الصداقة المتميزة. ودولة قطر من الدول التي تنمو بسرعة، ومظاهر التقدم والرقي في جميع أنحاء البلاد. وأتمنى أن تتوطد العلاقات بين البلدين في المستقبل لمصلحة الشعبين الصديقين. وأعبر عن إعجابي الشديد بهذا المعرض الذي استقطب أعداداً كبيرة من الشركات من مختلف دول العالم. كما أتمنى التوفيق لجميع أجهزة الشرطة في منع الجريمة وحفظ الأمن.





تعاون قطري صربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

عبرت السيدة بيليلنا بربرفتيش ايفكوفيكتس نائبة وزير الداخلية الصربية عن اعتزازها برئاسة الوفد الصربي المشارك في ميليبول قطر. وقالت إن الدولتين الصديقتين تربطهما علاقات طيبة، وتقدمت بالشكر لوزارة الداخلية لهذه الدعوة الكريمة التي تساهم في تعزيز العلاقات المستقبلية.

وأضافت: مثل هذه العلاقات تحمل في طياتها الكثير من الدلالات في مقدمتها تبادل المعارف والخبرات والتجارب في كثير من المجالات في المجالات الاقتصادية.. وبالطبع سيكون هناك تعاون في مجال عمل وزارة الداخلية وفي مقدمتها ما يختص بالتهديدات العالمية، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية، خاصة أن التقنيات الحديثة والتكنولوجيا بصفة عامة تتقدم يوماً بعد يوم، ما يستدعي تضافر الجهود للوقاية من هذه الجرائم.





تبادل الخبرات في مجالات تأمين السلامة العامة بالمجتمع

عبر الفريق اعتبار ميرزاييف نائب وزير الحالات الطارئة بجمهورية أذربيجان الصديقة عن سعادته لحضور افتتاح معرض ميليبول قطر، وتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية القطرية على الدعوة الكريمة التي وجهت له لحضور هذه الفعالية التي تحتل أهمية خاصة للأجهزة الأمنية، منوهاً بعمق العلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين والتي يتم من خلالها تبادل الخبرات.

وقال إن حضور هذه الفعالية الكبرى يتيح الفرص للقاء المسؤولين في وزارة الداخلية القطرية ومناقشة المواضيع المشتركة المتعلقة بتأمين السلامة العامة للمجتمع .. مشيداً بمستوى المشاركة في المعرض وبحجم الشركات المشاركة وبموضوعات الندوات التي تتناول الأمن السيبراني وأمن الفعاليات الكبرى.

من جانبه، أبدى الفريق أوروج زالوف نائب وزير الداخلية الأذربيجاني إعجابه الشديد بمستوى التنظيم الرائع للمعرض، ووجود عدد كبير من الجهات العارضة لأحدث التقنيات في مجال الأمن الداخلية والسلامة العامة، مشيراً إلى أن المعرض يمنح المختصين فرصة للاطلاع على تلك التقنيات وبالتالي الاستفادة منها في مجالات عملهم التي تخدم المجتمع، كما شكر وزارة الداخلية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وتمنى للعلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين مزيداً من الازدهار.





قائد الشرطة الصومالية: الاطلاع على أحدث التقنيات الأمنية

قال سعادة اللواء مهندس بشير عبدي محمد قائد الشرطة الصومالية إن هذه هي الزيارة الأولى له لدولة قطر بدعوة كريمة من سعادة مدير عام الأمن العام، وتقدم بالشكر للجنة المنظمة للمعرض لحسن الاستقبال والضيافة والترحيب. كما توجه بالشكر إلى وزارة الداخلية القطرية لدورها ولجهودها في تنظيم مثل هذه المعارض المهمة لرجال الأمن ولكوادر الشرطة.

وأضاف: خرجنا بانطباع جيد بعد الافتتاح الكبير في وجود عدد من الوزراء والمسؤولين قادة الشرطة من مختلف الدول. وسيقوم الوفد الصومالي بجولة تفقدية لأجنحة المعرض في الأيام القادمة لمعرفة المنتجات الحديثة وآخر ما توصلت إليه التقنيات في المعرض وهي فرصة لدول المنطقة للتعرف على أحدث التقنيات العالمية في المجلات الأمنية المختلفة.





علاقات البلدين مثال يحتذى .. محسن ديري:

تطور التعاون الدفاعي والأمني بين قطر وتركيا

أكد السيد محسن ديري نائب وزير الدفاع التركي أن التعاون بين قطر وتركيا نموذجي، حيث أنه مثال يحتذى، كما أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مستمرة في النمو والتطور في جميع المجالات لاسيما في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية مشيراً إلى أن العلاقة الوثيقة بين قيادتي البلدين عمقت بدورها العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح أن الشركات التركية سجلت حضوراً قوياً ومميزاً في نسخة هذا العام للتعريف بمنتجاتها ومدى التطور الذي وصلت إليه فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية والأمنية.

وأشار إلى إجرائه عدداً من اللقاءات مع المسؤولين القطريين لمناقشة آليات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال الصناعات الإلكترونية.

وأشاد نائب وزير الدفاع التركي بنسخة معرض ميليبول قطر هذا العام وعدد الحضور والشركات العارضة والمعدات والأنظمة المتخصصة في الأمن الداخلي والدفاع المدني المعروضة والتي تقدم حلولاً لمجمل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.





وزير الدولة للشؤون الداخلية الباكستاني شهريار خان افريدي:

ميليبول قطر أبرز المعارض الأمنية المتخصصة

أعرب سعادة السيد شهريار خان افريدي وزير الدولة للشؤون الداخلية الباكستاني عن سعادته للمشاركة في معرض ميليبول قطر ممثلا عن الحكومة الباكستانية .. مشيدا بالعلاقات القطرية الباكستانية المتميزة على كافة المستويات. واعتبر معرض ميليبول قطر واحدا من المعارض المتميزة المتخصصة في الأمن الداخلي والدفاع المدني.

وأكد أن ما شاهده من منتجات ومعدات أمنية وفي مجال الحماية المدنية يؤكد المستوى الذي يحتله المعرض والسمعة الطيبة التي جعلت تلك الشركات العالمية تقدم أفضل ما لديها من منتجات متطورة وكذلك ما يتعلق بالأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تحقيق الأمن هو الغاية السامية التي تسعى إليها كافة الدول لذلك على جميع الدول أن تتعاون مع بعضها البعض من أجل تحقيق الأمن العالمي وأن يكون هناك تعزيز وتنسيق أعلى في المجالات الأمنية بين دول العالم لأن أي خلل أمني في أي منطقة في العالم يكون مؤثراً على بقية الدول الأخرى بشكل أو بآخر وحماية الإنسان هي غاية عظيمة لابد من تحقيقها.

وأشار إلى أن الجالية الباكستانية في قطر تلقى كافة أوجه الرعاية والاهتمام من قبل الحكومة القطرية والشعب القطري الكريم، وهناك تنسيق وتعاون مستمر بين الحكومتين متمنياً لدولة قطر المزيد من تحقيق الأمن والتطور.





لوران نونيز: تعاون قطري فرنسي في تحليل المخاطر

قال السيد لوران نونيز، نائب وزير الداخلية الفرنسي، إن التعاون بين قطر وفرنسا هو تعاون في مجال تحليل المخاطر، وتحليل الجوانب التي قد يستفيد منها كلا البلدين.. والتعاون الفرنسي القطري في مجال الأمن هو تعاون عملي بالدرجة الأولى، يتمثل في تبادل المهارات وتبادل التدريبات بين الطرفين من أجل دعم القدرات.

وثمن الاتفاقية التي تم توقيعها أواخر عام 2017، بين قطر وفرنسا، وهي عبارة عن مذكرة شراكة، دعمت أكثر فأكثر التقارب بين قطر وفرنسا، وأيضاً الحضور القطري في الاتفاقية العامة، الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهذا يدل على الانطلاقة التي سجلتها دولة قطر في المضي قدماً في هذا النسق.

