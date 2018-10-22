شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سحيم يوجه رسالة نارية إلى تنظيم الحمدين في قطر والان مع التفاصيل
وجه المعارض القطرى، ونجل أول وزير خارجية لدولة قطر، الشيخ، سلطان بن سحيم آل ثاني، رسالة نارية إلى تنظيم الحمدين في دولة قطر، على خلفية قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي .
وقال آل ثاني في تغريدة له بتويتر، "بدلاً من استماتتكم في اشعال الفتنة، وزرع البغضاء بين الأشقاء، اهتموا ببلادنا والفساد الذي يستشري بقطر".
وأضاف "رحم الله من توفى وعوض على من أصيب أو تضرر" .. مختتماً تغريدته بهاشتاجاي "أمطار الدوحة، الدوحة تغرق" .
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