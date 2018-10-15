الان تتابع صفقة الخيانة.. قطر تغازل إسرائيل ببث مباريات يورو 2020 للمستوطنين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أهلا بكم أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون مباريات يورو 2020 من خلال قناتكم المفضلة BeInSports”.. هذه هي الطريقة الوحيدة والتي يستطيع من خلالها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة متابعة مباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

تدخل الشركة المملوكة للدوحة وتواطؤها مع الجانب الإسرائيلي في صفقة لم تستطع إخفاءها، كان بمثابة القشة التي منعت هيئة البث العام الإسرائيلية من الغرق وخسارة حقوق بث مباريات يورو 2020، بسبب خلاف معلن على بث المباريات للمستوطنات الإسرائيلية والقدس الشرقية، لكن تراجع الشركة القطرية عن عدم بث المباريات للمستوطنات أنقذ الحليف العزيز.

ووفقا للصفقة المبرمة فقد اشترت شركة ” BeInSports” القطرية حقوق بث مباريات يورو 2020 فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي أنها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية كشف أن هيئة البث العام الإسرائيلية “مكان” دخلت في مزايدة مع شركة CAA11 الأمريكية يقدر بنحو5 ملايين يورو، لتتمكن من بث مباريات المنتخب الإسرائيلى فى الجولات التمهيدية، لكن العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبى “يويفا” يقول أنه يحق لهيئة البث الإسرائيلية، نقل المباريات فقط في الداخل الإسرائيلي، وليس في المستوطنات، وهذا يعني عدم تمكن المستوطنين الإسرائيليين متابعة المباريات، لولا إعطاء الشركة القطرية الضوء الأخضر بالتغاضى عن هذا الشرط.

وفي أوائل 2018 أجرت هيئة البث الإسرائيلى مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى للوصول إلى اتفاق، وعرضت بث المباريات باستخدام تكنولوجيا الكابل والأقمار الاصطناعية الإسرائيلية، وضمان أن لا يكون البث متاحا لغير المقيمين فى إسرائيل، وكانت هذه هى الطريقة التى بثت فيها الهيئة مباريات كأس العالم الأخيرة لجميع الإسرائيليين باللغتين العبرية والعربية، إلا أن إجراء المزايدة تم حينذاك من قبل شركة أوروبية، حتى الآن ترفض شركةCAA11 التزحزح عن موقفها.

وذكر محلل رياضي إسرائيلي في تعليقه على توقف المفاوضات “إذا لم يتم الاتفاق بين الجانبين، لن تستطيع هيئة البث الإسرائيلية “مكان” نقل المباريات، وستكون متاحة فقط للمشتركين في قنوات الكابل والقنوات الفضائية.

تواطؤ القناة القطرية أكمل سلسلة التطبيع مع الإسرائيليين برعاية عراب الدوحة عزمي بشارة الشخصية المثيرة للجدل دائما في الأوساط العربية بخلاياه الإلكترونية التي تستهدف استقرار المنطقة العربية وتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين، فبشارة الذي أعاد تقديم نفسه على الساحة كمفكر عربي ورئيس مركز أبحاث أعقاب مغادرته إسرائيل، أصبح حاكم الظل لأمير الدوحة وأحد أبرز الأذرع الإعلامية وصانعي قرار الإعلام القطري في المنطقة.

ولعب عراب الدوحة عزمي بشارة دورا بارزا في مساعي الدوحة للتقارب مع إسرائيل بعد العزلة التي فرضتها المقاطعة العربية، لمحاولة كسب جولة في الخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تلاحقها، وهذا ما كشفه التنسيق مؤخرا للزيارات المتبادلة بين الدبلوماسيين الإسرائيليين وأمير قطر تميم بن حمد، وشملت قائمة الزوار أنصار الجالية اليهودية الأمريكية الأكثر شراسة فى إسرائيل، وأشخاص بارزين في الجانب الإسرائيلي مثل الرئيس التنفيذى لجمعية كوشر الأرثوذكسية الحاخام مناحيم جيناك، والمدافع الصاخب عن إسرائيل البروفيسور الآن ديرشويتز.