شاهد.. "قطريليكس" تفضح دور نظام نظام الحمدين فى تفكيك سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 7 أكتوبر 2018 12:06 مساءً - لا تتوانى قطر فى دعم الإهارب فى كل الدول العربية من أجل تمزيقها وتفتيتها، وفى هذا الإطار فضحت "قطريليكس"، الدور الذى يقوم بها نظام الحمدين فى تمزيق سوريا ويتضح يوما تلو الآخر.

"قطريليكيس" ألقت الضوء على الصحف الغربية التى نشرت تفاصيل متعلقة بتعمد الدوحة دعم فصائل إرهابية وإمدادهم بالسلاح والأموال والدفاع عنهم فى منابر دولية، بالتعاون والتنسيق التام مع تركيا.

وأوضحت "قطريليكس"، أن قطر أشعلت أكبر حرب أهلية دموية من خلال تدخلاتها المستمرة لإشعال الوضع الداخلى فى سوريا، من خلال توفير الدعم المادى للجماعات الإرهابية، من خلال دور مشبوه لتسهيل مرور الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية فى سوريا، مؤكدة أن هذا الأمر الهدف منها تأجيج الصراعات فى سوريا.