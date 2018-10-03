حملة ضد مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة الجمباز في قطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع"، اليوم الأربعاء، نيتها إطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض مشاركة فريق رياضي إسرائيلي في بطولة العالم للجمباز الفني في قطر.

ودعت المجموعة في بيان عبر صفحتها على موقع "تويتر"، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أن يتبنوا وسم (هاشتاغ) "#يلا_تطبيع، الذي سوف تُطلقه مساء غد الخميس، لرفض مشاركة الفريق الإسرائيلي في المسابقة المُزمع انطلاقها في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن الحملة الإلكترونية تسعى "للضغط باتجاه إيقاف محاولات التطبيع المتمثلة في استضافة الفريق الممثل للكيان الصهيوني" في المسابقة الدولية.

وطالبت المجموعة في تغريدة أخرى، عدم المشاركة في الصمت "أمام محاولات تمييع القضية الفلسطينية".

وستضيف قطر بطولة العالم للجمباز ابتداء من 18 وحتى 27 من الشهر الحالي، بمشاركة ثلاثة لاعبين إسرائيليين، سيشاركون في المنافسات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليس المرة الأولى التي تستضيف فيه قطر فريقا رياضيا إسرائيليا.