شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح مبنى خدماتها بخصب

في المحليات 1 مارس,2019 نسخة للطباعة

احتفلت شرطة عمان السلطانية صباح أمس بافتتاح مبنى خدمات الشرطة بولاية خصب وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين رعى حفل الافتتاح سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم بحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية وعدد من أصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من رؤساء الدوائر والمصالح الحكومية بمحافظة مسندم والمشايخ والرشداء والمواطنين.

بعد وصول سعادة السيد قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح المبنى ثم قام سعادته يرافقه اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الادارية والمالية والحضور بجولة في أرجاء المبنى.

جدير بالذكر أن مبنى الخدمات تم إنشاؤه ليلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتقديم أفضل الخدمات في مجالات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور للمواطنين والمقيمين ويضم المبنى مرافق متعددة توفر بيئة مناسبة ومثالية لطبيعة الأعمال الشرطية.

وبهذه المناسبة قال محمد بن عبدالله بن أحمد الشحي مدير مدرسة أبوبكر الصديق للتعليم الأساسي : إن إنشاء مبنى متكامل لخدمات الشرطة بولاية خصب يأتي إيماناً من شرطة عمان السلطانية بأهمية تسهيل وتقريب الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ونحن نثمن الدور الريادي لشرطة عمان السلطانية في إنشاء العديد من المشروعات الخدمية في محافظات وولايات السلطنة المختلفة وتحديث وتطوير القائم منها لتحقيق هذا المقصد.

أما المواطن مشعل بن علي بن درويش الشحي فقال : الخدمات المقدمة من قبل المركز تمتاز بالدقة والسرعة خاصة مع وجود كادر بشري مؤهل يساعد في تحقيق الأهداف.

كما عبر المواطن خالد بن محمد بن درويش الشحي عن الفرحة والاعتزاز بافتتاح هذا الصرح الفعال والهام الذي يتميز بحداثة الأجهزة وروعة التصميم في الإنشاء كون المبنى حديثا ويضم أحدث الأجهزة والتقنيات والأفراد المؤهلين والتي تساعد في إنجاز الخدمة في السرعة المحددة كما أن الخدمات التي تقدم كافية ومناسبة جداً وتلبي متطلباتنا ونشكر الحكومة الرشيدة على الاهتمام بالولاية وتوفير كل ما من شأنه المساعدة في خدمة المواطنين.

أما المواطن عبدالله بن خميس الشحي فقال : نشعر بالفرحة والسرور لإنشاء المبنى والأجهزة المستحدثة والمتميزة الموجودة به والتي ستلبي كافة احتياجات المواطنين والمقيمين بالولاية .