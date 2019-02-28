السلطنة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب فى الجامعة العربية

القاهرة ـ العمانية : شاركت السلطنة أمس فى أعمال الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت بمقر الجامعة العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ترأس وفد السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.

وتناقش الاجتماعات عددًا من الموضوعات الهامة من أبرزها توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، والتجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي، ومشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة “الإيدز”، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية.

كما تناقش الاجتماعات أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، خلال دورتي المجلس العاديتين السابقتين، ومقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي، إضافة إلى توصيات الملتقى العربي حول الصحة الإنجابية تحت عنوان: “تطوير مهارات القابلات والممرضات العاملات في الصحة الإنجابية”، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب في جنيف خلال شهر مايو المقبل، ودعم الدول الأعضاء التي تستضيف اجتماعات المجلس واللجان والأنشطة.

ويبحث المشاركون موضوعات تتعلق بالهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، بالإضافة إلى استعراض فعاليات المنتدى الوزاري العربي السنوي في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والتبرع بها.

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