شرطة عمان السلطانية بمسقط تختتم دورة في القانون وخطط العمليات

اختتمت بقيادة شرطة محافظة مسقط دورة تثقيفية في الجوانب القانونية والشرطية واستمرت لمدة أسبوع بمشاركة عدد من منتسبيها اشتملت على عدة محاور منها التعريف بالحادث المروري وكيفية التحقيق فيه وقانون الشرطة وأنواع خطط العمليات رعى ختام الدورة العقيد ربيع بن عبدالله البلوشي مساعد قائد شرطة محافظة مسقط.

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