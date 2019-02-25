وزير البلديات الاقليمية يستقبل مدير عام مركز الاعتماد الخليجي

للبحث في تشريعات ضبط المنتجات في السوق الخليجية بحث معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بديوان عام الوزارة مع سعادة المهندس أحمد بن معطي المطيري المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي والوفد المرافق له تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك لضبط المنتجات في السوق الخليجية..

وقد تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم والتطرق لأهم اختصاصات المركز والفوائد المرجوة من إنشائه والجهود التي يقوم بها لتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك في مجال تطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية.

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